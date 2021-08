Mauricio Toledo solicita licencia por tiempo indefinido (15:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. El diputado Mauricio Toledo, del partido del Trabajo, quien está en espera de que la Cámara de Diputados se instale como Jurado de Procedencia para votar su desafuero, solicitó licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido.

Toledo Gutiérrez, quien es señalado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, acusó en un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que no se ha garantizado “un trato imparcial” en la investigación en su contra.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, indicó.

A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Toledo compartió el documento que presentó a la Mesa directiva para solicitar licencia, y aseguró no temer a “enfrentar la justicia”.

“El día de hoy presenté la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputado federal. ‘La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales’”, indicó en sus redes sociales.

El martes, Mauricio Toledo acusó, a través de un comunicado, que el proceso en su contra ha estado “plagado de irregularidades, falsedades y violaciones al Estado de derecho”.

Asimismo, aseguró que no se trata de un juicio de carácter legal, sino de uno en el que se hace uso de instrumentos legales y de instituciones encargadas de procurar justicia para consumar un propósito.

Toledo Gutiérrez, acusó que el Gobierno de la Ciudad de México está más ocupado por cómo avanza el proceso en su contra que por temas que son de mayor trascendencia para la población.

Y acusó ser parte de una “vendetta política malamente disfrazada de justicia”.

Ejecentral /Foto:@mauriciotoledog

