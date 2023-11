Matanzas ¡el desgobierno de Chucho Romero!: Alfredo Brena (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. El 22 de noviembre próximo pasado, cerca de las 4:45 pm se registró una emboscada contra elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Se contabilizaron cinco personas fallecidas; tres lugareños y dos agentes de la AEI.

Los hechos se suscitaron muy cerca del paraje del Santuario de las Aves de la agencia municipal de Lázaro Cárdenas, San Miguel El Grande, en la región de la Mixteca, Oaxaca.

Las personas fallecidas fueron identificadas como José P. M., Agente Municipal de Villa de Guadalupe Victoria; Gabriel C. O., agente de la Policía Municipal de la Agencia Lázaro Cárdenas del Río; Román Cruz ciudadano distinguido del municipio y hermano de la afamada actriz y directora de cine Ángeles Cruz y los agentes estatales: José Luis Daniel Calvo Tapia (asiduo lector de esta columna), y Minyak Omar Moreno Plascencia.

Ante esta situación el secretario general de Gobierno Jesús Romero, tuvo a bien dar su primera declaración, dijo que previo al ataque se pidió a los agentes y autoridades que se fueran de la zona y no lo hicieron, y “a la otra parte” para que no se involucrara y no hubiera una reacción y “hubo silencio”. Aclaró que a las 10 am fue la última comunicación con los agentes asesinados.

Y es aquí donde empiezan las interrogantes. ¿Acaso la Agencia Estatal de Investigaciones, no está precisamente para eso: investigar? ¿Por qué es que Chucho Romero les pide a los agentes de la AFI que se alejen del lugar? ¿Será que el secretario general de gobierno le está vendiendo protección a uno o a los dos bandos en disputa?

Posteriormente en una rueda de prensa declaró Chucho Romero: Muchos enfrentamientos, muchas pérdidas de vidas humanas, y mucha falta de concreción de resolución, se enarbola que es la disputa del territorio y de la lucha agraria y… es un pretexto, en dos meses vamos a dar a conocer a los medios de comunicación el trasfondo de muchos de estos conflictos agrarios, y hago comillas, los cuales se justifican otro tipo de actividades ilícitas y lo tengo que decir, hay tráfico de armas, hay narcotráfico, hay, eh, talamontes involucrados que no permiten que de manera sana, las comunidades puedan resolver sus conflictos, desde factores externos en la mayoría de estos conflictos agrarios de alto riesgo, hay intereses que manipulan, y se ha tomado una decisión esta mañana en la mesa de seguridad, de actuar con toda la fuerza del estado para no seguir tolerando que haya crímenes que se perpetren desde la justificación de un conflicto agrario que tiene otros fines.

Ante esta declaración surgen muchas interrogantes: ¿Cómo que en dos meses nos va a dar a conocer a los medios de comunicación el trasfondo de muchos conflictos?

¿Acaso en un año que lleva en el cargo, todavía no tiene claro el panorama de los conflictos del estado de Oaxaca? ¿Por qué dos meses? Y si tienen detectadas las actividades de narcotráfico, tráfico de armas y talamontes… ¿Por qué no se actúa?

¿Y cómo está eso de que los delincuentes sean los que no permiten que las comunidades puedan resolver sus conflictos? Eso quiere decir que la delincuencia, en cualquiera de sus variantes, es la que permite o no a las comunidades resolver las disputas. Eso está mal, el secretario de gobierno es Ud. señor Chucho Romero.

Días después, el 25 de noviembre 2023, una nueva emboscada en la región de la Mixteca, esta vez con 8 muertos, entre hombres y mujeres. Esto ocurrió a las 10:30 am en el paraje “Las Curvas de la Loma” perteneciente a la agencia de Guadalupe Victoria, Magdalena Jaltepec, en la carretera que conduce a Nochixtlán. Sobre la cinta asfáltica fue encontrada una camioneta color guinda con camper blanco del servicio de pasaje y carga “Manos Unidas”, en cuyo interior se contaron siete personas sin vida y afuera de la unidad había otro fallecido.

Y bueno… ya conocemos la cantaleta: Al lugar se trasladaron efectivos de las distintas corporaciones de policía, así como la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las averiguaciones.

Para rematar estos días de sangre, el martes 28 noviembre 2023, los pobladores de Santo Domingo Teojomulco, en su protesta en Cd Administrativa y Judicial, agredieron a trabajadores y ciudadanía que pasaba por la zona. A lo que el gobernador Salomón jara simplemente contestó: ¡No voy a caer en provocaciones!

O sea que al sr gobernador no le interesa proteger a los trabajadores del estado, ni a la ciudadanía, del ataque de los de Teojomulco.

Con todo respeto sr gobernador… la protección que Ud. le está brindando a los de Teojomulco, que se dice que es un grupo que estaba bajo su férula antes de que Ud. fuera gobernador, no puede estar por encima de la protección a la ciudadanía.

Hasta cuándo señor gobernador se va Ud. a dar cuenta de que su secretario general de gobierno, simplemente, no puede con el puesto.

Hasta cuándo se va a dar cuenta sr gobernador, que seguir ciegamente las políticas del presidente AMLO, que tienen al país al borde del abismo, van a dinamitar su gobierno.

¡Suerte! y hasta el próximo Jueves De Análisis Político

