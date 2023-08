Más mentiras e imprecisiones y abuso de poder: Víctor Sánchez Baños (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. Peso Sobrevaluado, soportado por remesas * Hay temor de inyección de recursos negros * Inflación pega a los pobres * Aniquila a las clases media * Neuropolítica y emopolítica en el 2024: Fausto Muciño * Nacho Mier, otra punta zalamera * Mapfre, RSyG

Nunca he podido concebir cómo un ser racional podría perseguir la felicidad ejerciendo el poder sobre otros.

Thomas Jefferson (1743-1826) Político Estadounidense.

En materia económica, la economía está más vulnerable que en los tiempos de Luis Echeverría, otro socialista que hundió al país en una crisis que, aún, no hemos podido los mexicanos superar en más de 50 años.

El dólar se encuentra sobrevaluado y esto es una señal de una crisis en nuestras exportaciones y una debilidad en la atracción de divisas en el mediano plazo. Lo más saludable para el gobierno de la 4T, sería ir devaluando paulatinamente. Con un Peso débil, el país necesitará de incrementar, como ocurre, más remesas. Si estas tienen un origen lícito, entonces tienen un límite y no podrán seguir creciendo; si es producto del pago de negocios negros, entonces la economía tendrá un soporte de ilegalidad.

Si vamos a la economía informal, México es la única con más de un 55% de trabajadores informales, en comparación de los formales que sólo representan el 42% de quienes pagan impuestos y está inscrito en el IMSS, según datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo.

Chile y Uruguay tienen menos del 35% de informalidad, un ejemplo para el continente. En contraste, Bolivia está hundido en el trabajo sin pago de impuestos con el 81.5% de informales; Ecuador y Perú tiene más del 68%; México y Brasil, las 2 economías más grandes de Latinoamérica tienen, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, 57% de informalidad en tanto que Brasil sólo es 39.

Un logro el haber aumentado el salario mínimo, que por la inflación real se ha aniquilado, ya que los precios de productos que no están en la llamada canasta básica, donde se coloca un aguardiente y otros productos que muchas familias no pueden o no quieren comprar porque no están entre sus prioridades.

La inflación en México puede ubicarse en casi un 100% en productos básicos como el huevo, el pan y otros que aunque no sean básicos forman parte de la dieta de la clase media como el aceite la carne productos lácteos y otros más.

Es más, López Obrador había prometido no aumentar la luz, gasolina y los impuestos, así como todos los bienes y servicios que ofrece el Gobierno. Esto resultó una mentira más. Todo se incrementó con impactos en la inflación.

Para las clases media, los autos usados y nuevos son incrementado en un rango del 15 al 150%; si son híbridos o eléctricos hasta un 200%.

Ayer mencionamos la manipulación de los datos del Coneval, en donde por 1 punto porcentual se incrementó la pobreza, es falto que el gobierno de López Obrador haya sacado a 9 millones de pobres y, aunado a lo anterior, mienten al decir que 1 punto porcentual aumento el número de pobres.

Éstos son los datos que reflejan el bienestar real de las familias. No son las cuentas alegres de un gobierno que va en caída de caída en resbaladilla.

PODEROSOS CABALLEROS… NEUROPOLÍTICA, CIBERPOLÍTICA Y ELECCIONES: Fausto Muciño autor del libro “Ciberpolítica, El Poder y las Redes Sociales”, ve que el proceso electoral del año 2024 “será una elección de inteligencia artificial y bots, donde la neuropolítica y la emopolítica serán fundamentales”. En la intersección entre la inteligencia artificial, la ciberpolítica y la neuropolítica refleja la profunda evolución tecnológica que está remodelando el escenario político y social. A medida que avanzamos en este siglo, el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial se ha vuelto innegable, transformando la manera en que interactuamos y tomamos decisiones políticas. Al final, serán la sociedad y los electores quienes tengan que romper la apatía para vencer al abstencionismo; y serán los partidos quienes deberán elegir a los mejores candidatos o candidatas. *** IGNACIO MIER: Flaco favor le hace a AMLO, el líder de Morena en Diputados. Ahora sale con la puntada lambiscona de bajarle el presupuesto al Poder Judicial. Comprendemos ahora que el poblano, que dijo que cursó la carrera de Administración de Empresas, sin recibirse, quiere romper el orden constitucional, todo por zalamero con el Líder de otro poder de la Unión; el Ejecutivo. Trepador, pues.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA… MAPFRE: Bajo el liderazgo en México de Antonio Huertas, MAPFRE ha vuelto a ser incluida en el índice de sostenibilidad, Financial Times and Stock Exchange (FTSE) 4Good, donde tuvo una puntuación de 3.9, lo que representa un 8.3% más con respecto al año anterior. Esto por sus buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, como por ejemplo su gestión de riesgos, su política anticorrupción y transparencia fiscal.

