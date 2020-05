Más de 400,000 firman petición en redes sociales para que López Obrador presente su renuncia (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de mayo. Cientos de internautas revivieron una petición iniciada hace más de un mes en la plataforma Change.org en la que se pide la renuncia del mandatario de México Andrés Manuel López Obrador, ante “los cada vez más recurrentes pensamientos confusos del presidente y evidenciando él mismo su enfermedad mental”.

La petición señala que las constantes comparaciones que ha hecho López Obrador con el ex presidente Benito Juárez, una figura por la que siempre ha hecho pública su admiración son muestra de su incapacidad para mantenerse al frente del gobierno.

“El mejor presidente de México en todos los tiempos, Benito Juárez, ese es mi punto de vista”, dijo en una ocasión el 22 de marzo en 2018 durante una entrevista en Milenio Televisión, cuando aún era precandidato a la silla presidencial.

Los firmantes de la petición argumentan razones de salud para perdir la renuncia del mandatario (Foto: Juan Vicente Manrique)

Entonces prometió disminuir la violencia entre 30 y 50% y dijo que no quería pasar a la historia como un mal presidente sino uno como Benito Juárez y aseguró que el movimiento que estaba impulsando, la Cuarta Transformación, era el más importante en el mundo por el número de personas que estaban involucradas.

“Quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero”, dijo en aquella ocasión.

“Los invitamos a votar, para que AMLO sea destituido a la brevedad, pues es imposible que una persona que sufre evidentemente de sus facultades mentales, gobierne un país”, señala la petición que hasta ahora ha sido firmada por más de 400,000 personas.

Algunos de los comentarios de los firmantes son que “por el bien del país, urge atender esta solicitud, los hechos y los dichos, respaldan sobradamente, la razón de la misma”.

“Comparto la idea de que AMLO no tiene las facultades mentales ni de salud para gobernar durante su periodo 2018-2024, tiene que ser destituido y convocar un periodo de elecciones”, señaló otro.

“Firmo porque es un ignorante y no tiene idea de nada roban igual o peor vienen más hambreado y le da más dinero a gente floja que no hace nada no aporta nada a la ciencia y la mayoría de la gente que paga impuestos ya se cansó de tanta estupidez e inconciencia de él y su gabinete sin educación ni principios básicos!”, opinó una más de las firmantes.

Aunque los firmantes argumentan razones de salud para pedir la renuncia del mandatario, en México no es posible saber las afecciones del presidente, ya que se considera un tema de seguridad nacional.

Sin embargo, se sabe que en diciembre de 2013, AMLO sufrió un ataque cardíaco que lo mantuvo en reposo durante semanas.

En el pasado la salud del presidente también ha sido cuestionada (Foto: archivo)

En octubre de 2018, surgieron versiones sobre una intervención a la que se habría sometido el mandatario para que le quemaran nervios en la zona de la nuca para terminar con una dolencia en las cervicales.

Durante la campaña electoral de 2018 se insistió sobre el estado de salud del entonces candidato de la izquierda, quien justificó que los rumores se originaron por su crecimiento en las preferencias electorales.

“Están muy nerviosos nuestros adversarios porque seguimos creciendo. Es un fenómeno, la verdad. Estamos creciendo mucho, cada vez hay más gente que se está uniendo al movimiento”, dijo en una ocasión.

En el pasado se ha señalado que el presidente de México enfrenta problemas del corazón y en la columna vertebral y que uno de sus doctores de cabecera sería Félix Dolorit, uno de los más reconocidos y cotizados del mundo, gracias a su trabajo en Hospital Comunitario en Larkin, ubicado Miami.

Después de varias semanas a la baja, este lunes la aprobación del mandatario registró un ligero repunte al pasar de un 60% en marzo a un 68% en abril, según reflejó una encuesta publicada por el diario El Financiero.

En tanto, la desaprobación del mandatario pasó en el mismo periodo, del 37% al 29%, según la encuesta en la que participaron 820 mexicanos adultos de las 32 entidades del país.

Este mismo estudio reflejó que la percepción de la ciudadanía también se modificó respecto al manejo que el gobierno federal ha dado a la pandemia de COVID-19, pues un 53% de los entrevistados expresó su opinión favorable, unos 25 puntos más que lo reportado en marzo.

Los encuestados identificaron la emergencia sanitaria como el principal problema del (56%), solo por encima de la economía y el desempleo (26%) y la inseguridad (10%).

Sobre desempeño del gobierno de López Obrador en el tema de salud, un 53% lo calificó de manera positiva; mientras que el 29% consideró que lo ha hecho mal.

