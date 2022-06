“Más ayuda el que no estorba”, dice AMLO a oposición por moratoria constitucional (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de junio. La moratoria constitucional que presentó ayer la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) para evitar que se aprobada cualquier cambio a la Constitución por lo que resta del sexenio no es nada nuevo, pues es lo que han estado haciendo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar; ‘mucho ayuda el que no estorba’, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos, expertos.

“Imagínense, decir vamos a bloquear una reforma electoral, ¿qué provecho tiene eso?, nada más porque queremos tener la posibilidad de seguir haciendo fraudes, que no se nos cierre esa puerta por completo”, expresó el mandatario en su conferencia matutina que hoy realiza desde Huatulco, Oaxaca.

Sobre su propuesta de reforma electoral, consideró que la postura de la oposición es que si siguen teniendo consejos electorales antidemocráticos podrán llevar a cabo fraudes y burlarse de la voluntad de pueblo.

“Nada más que las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, solo ellos tienen una visión distinta, si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad”, expresó López Obrador.

El Ejecutivo también se refirió a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo cual requiere también una reforma a la Constitución, a lo que cuestionó a la oposición qué es entonces lo que quieren.

“Quieren que resucite la antigua policía federal y que la guardia nacional esté en manos de personas como (Genaro) García luna, eso es lo que buscan, que regrese a ser manejada desde Gobernación sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo.

“Entonces, no creo yo que esto les ayude, es como cuando decidieron votar a favor de Iberdrola en vez de votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó López Obrador.

24 Horas

