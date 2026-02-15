Marx Arriaga se aferra al puesto y se mantiene en oficinas de la SEP (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. Marx Arriaga Navarro, ex director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se mantiene en las oficinas de la dependencia en lo que denominó “¡Protesta con Propuesta!”, con la que prevé mantener una transmisión ininterrumpida por 24 horas, a través de sus redes sociales en un “diálogo” con maestros de base.

En su página de Facebook, informó que “nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto, pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM”.

Arriaga Navarro, quien permanece desde ayer en el despacho asignado a la dirección de Materiales Educativos, ubicada en avenida Universidad 1200, rechaza su remoción del cargo, pese a que la SEP informó ayer que la plaza que ocupa tendrá un “cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”, por lo que se realizará un nuevo nombramiento a partir de este lunes.

Sin embargo, el ex servidor público ha sostenido que no le ha sido entregada su acta de despido, ni se le ha comunicado por oficio su destitución del cargo, por lo que permanece en “resistencia” al interior de las oficinas de la SEP.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir