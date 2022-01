Martínez Neri inaugura actividades conmemorativas del 90 aniversario del descubrimiento de la tumba 7 de la zona arqueológica de Monte Albán (11:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 7 de enero. El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, inauguró las actividades conmemorativas del 90 aniversario del descubrimiento de la tumba 7 de la zona arqueológica de Monte Albán.

Acompañado por funcionarios municipales y el director de la zona arqueológica de Monte Albán, David Andrade Olvera, el edil recordó que en 1932 se generó un acontecimiento de los más importantes de Oaxaca, al descubrirse está tumba que denotó y ubicó a la entidad en un contexto nacional e internacional.

“Este hecho es un imperativo muy importante de preservación y cuidado en el entorno de una ciudad que pretende ser educadora, lema de nuestro gobierno, como una guía o faro luminoso que tenemos que perseguir, planteando acciones que transformen las conductas de las personas”, manifestó.

Porque dijo que si no hay una transformación no se va a llegar lejos, ya que no es otra cosa que no sea el conocimiento y las actitudes que llevan a un pueblo a ser grande.

“Por eso en este gobierno hemos postulado a la educación como uno de los preceptos fundamentales para impulsar a la sociedad, este descubrimiento fue un gran acontecimiento cultural vinculado a Alfonso Caso”.

Resaltó que además de Monte Albán, el Centro Histórico de la capital oaxaqueña también es un gran legado, por lo que lo menos que se podía hacer era preservarlo.

En ese sentido, el director de la zona arqueológica de Monte Albán, comentó que este descubrimiento culminó después de un gran proceso, cuando se logró confirmar la dimensión y trascendencia de este hecho para la ciencia y conocimiento de los pueblos prehispánicos del país.

“Esto concluyó con la conformación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), a la par que también celebramos el natalicio de Alfonso Caso, personaje que incursionó en múltiples ramas del conocimiento humano”.

Indicó que la arqueología mexicana tiene un compromiso social, por eso agradecía a las autoridades municipales trabajar en coordinación, para cuidar el patrimonio y preservarlo para las generaciones futuras.

