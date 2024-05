Martín Vásquez: la alternancia en Oaxaca es inminente y voy a ganar (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de mayo. En un escenario donde la capital de Oaxaca vive su peor momento de inseguridad, una crisis por falta de agua incluso en los hospitales y una acentuada gentrificación, el doctor Martín Vásquez Villanueva, candidato de PRI y PAN a la presidencia municipal, anticipa: la elección del 2 de junio es un llamado a tiempo para evitar el colapso de la ciudad y la única manera es sacar a los ineptos. La alternancia en Oaxaca es inminente, y voy a ganar .

En entrevista con La Jornada, el ex secretario de Salud del estado evalúa que la disputa por la alcaldía sólo está entre él y el munícipe de Morena, Francisco Martínez Neri, quien busca la reelección, a pesar del estatus en que mantiene a la ciudad y de su abierto conflicto con el gobernador morenista Salomón Jara Cruz.

Morena logró su primer gobierno en la capital oaxaqueña con Oswaldo García Jarquín (2019-2021), quien no logró su registro para un segundo periodo por los escándalos de presunta corrupción que Martínez Neri prometió investigar, pero no cumplió.

A García Jarquín le reventó la crisis de la basura e incluso el sindicato de limpia 3 de Marzo arrojó desechos frente a su casa. Hoy el problema con el manejo de los residuos sigue sin resolverse por el alcalde en campaña.

Vázquez Villanueva resalta: El cambio en la ciudad de Oaxaca está a la vista, por las malas administraciones de Morena. La ciudadanía se hartó de su forma de gobernar en la capital del estado .

Juego de vencidas entre las facciones de Morena

Durante la conversación, el ex diputado federal y ex director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, cuenta el juego de vencidas entre las facciones de Morena en la entidad:

“Desde la sucesión para el gobierno del estado (en 2018) se dio la confrontación entre Martínez Neri, quien quiso competir, y Salomón Jara, quien tiene dos hermanos con poder en la entidad, porque aquí gobierna la familia. Noé, el hermano incómodo, con el que hay que negociar obras y apoyos financieros; y Amador Jara, que juega con el alcalde.

“El candidato de Noé y del gobernador para la alcaldía era el diputado local Luis Alfonso Silva, pero Martínez Neri le tumbó la candidatura en un cabildeo con las autoridades electorales y se impuso a Salomón. Es conocida la ruptura por ese motivo y con ese antecedente de juegos y alianzas, que no son gratas para el gobernador, no van a dejar pasar su relección.

En el tercer lugar en los sondeos se ubica el candidato por el PVEM, Raymundo Chagoya –hijo de Patricia Villanueva, ex procuradora con Ulises Ruiz Ortiz–, a quien tratan de apuntalar desde el gobierno del estado, vía Noé Jara . Por MC, en el sótano, compite Pablo Ramírez, hijo del ex vocero de Ulises Ruiz, Héctor Pablo Ramírez.

En todas las encuestas ya no levantaron, realmente le van a quitar votos a Martínez Neri, porque tienen la estructura y ya no obtendrá los 60 mil sufragios que logró hace tres años, porque está reprobado: ocho de cada 10 no lo quieren , agrega.

La relección de Martínez Neri es un peligro

Incluso considera que la reelección del alcalde “es un peligro, porque si una persona que no dio resultados continúa en el cargo, llevaría a la ciudad al colapso. No hay agua, si llega, está sucia, la inseguridad está en sus niveles más altos y de la basura se hizo un negocio.

Los migrantes duermen como animales en los parques. Los asaltos ya no sólo se cometen con pistola, también con cuchillo y hasta tijeras, y aumentó la desaparición de personas.

–¿De qué tamaño es la crisis por falta de agua?

–No hay ni en los hospitales, ¿y qué autoridad en su sano juicio no enviaría una pipa?

“El problema del agua es tan grave que sólo 30 por ciento del suministro lo maneja el sistema de agua potable público y 40 el mercado cada vez más creciente de las pipas, que la traen desde donde se pueda, incluso de Tlacolula, distante 34 kilómetros. A principios de año, una pipa costaba 800 pesos, ahora está en más de 3 mil 500.

–El saneamiento del río Atoyac, ¿a quién le corresponde?

–Al presidente municipal ¿Cómo pueden vivir las familias con la contaminación, el olor de las aguas putrefactas? Oaxaca está entre los primeros lugares de casos de dengue y chikungunya. No le puede tirar la bolita al gobierno federal.

Una solución implicaría hablar con el gobernador, pero si está peleado con él, ¿cómo? Hay que hablar con los alcaldes de los municipios desde donde inicia el río en Telixtlahuaca, y por donde pasa, Xoxocotlán y Zaachila .

El problema de la basura

En el caso de la basura, que se ha vuelto crónico, Vásquez Villanueva señala que el gobierno del estado avanza en la gestión de un modelo sostenible de los residuos, mientras la alcaldía trata de aliviar el problema con el envío de contenedores para combustión a la cementera Cruz Azul y a un municipio cercano , sin que se sepa en realidad adónde.

–Los habitantes de Oaxaca, ¿resistirían otro gobierno municipal así?

–Lo peor que puede pasar a una sociedad es acostumbrarse a vivir en malas condiciones. Tendría que existir ya una declaración de emergencia por la falta de agua. Todo es un problemón, por eso mi lema es Sanar Oaxaca . Hasta cirugía mayor necesita.

–¿Eso qué implica?

–Meterme a fondo desde el 3 de junio, con una propuesta integral en materia de basura, agua limpia, seguridad, preservar Monte Albán, cuidar el centro histórico, una regulación para los alimentos… Si no, vamos a ahuyentar al turismo. Hace dos años, cuando le plantee al prior de Santo Domingo, el cura Alejandro Latapí, mi intención de ser alcalde, me dijo: Martín, piensa en el agua. Yo lo escucho todos los días .

Vásquez Villanueva concluye: La renta de espacios mediante plataformas creció de manera desmesurada. Miles de extranjeros eligen Oaxaca, porque les gusta, pero si no hay agua, ya no van a venir .

