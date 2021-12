Marko Cortés, gobernadores y otros panistas se reunirán con titular de Gobernación (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 d diciembre. El presidente de la Comisión Política del PAN, Santiago Creel Miranda, dio a conocer que será la siguiente semana cuando militantes panistas, encabezados por su dirigencia nacional, sostengan un primer encuentro con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el fin de llegar a acuerdos sobre diversos temas.

Afirmó será un diálogo abierto y sin cerrazón con el encargado de la política interior del país.

Creel dijo que al encuentro asistirán los coordinadores parlamentarios panistas en los congresos federal y locales, el dirigente nacional del partido, Marko Cortés, los gobernadores y representantes de los alcaldes municipales surgidos del blanquiazul.

El también diputado federal manifestó que aún no se define el día, hora y lugar del encuentro, pero consideró un gran paso haber conseguido este diálogo para discutir la agenda del PAN y los proyectos del gobierno federal.

Santiago Creel precisó que en este encuentro se dará un intercambio de agendas “de los temas que queremos platicar y queremos conversar y llegar a acuerdos. Nosotros recibiremos la agenda propia del gobierno y el gobierno recibirá la agenda del PAN”.

“No es una charla, es un diálogo político que tiene una dirección y un objetivo para lograr, primero un acercamiento y finalmente acuerdos por México. Para el bienestar de nuestra seguridad, de los empleos, de la economía, de la distribución de los medicamentos, para el bienestar concreto de los mexicanos a eso vamos, la política no es de descalificaciones, no es para estar divididos y vernos como enemigos”. Santiago Creel, Diputado del PAN

En entrevista, el también vicepresidente de la Cámara de Diputados afirmó que la democracia no funciona con un diálogo de sordos, por lo que decidió enviar una carta al Ejecutivo para solicitar un encuentro con los panistas.

Dijo que es un logro importante que se haya conseguido este primer encuentro con el Secretario de Gobernación.

“Y el hecho de que seamos adversarios no quita que podamos coincidir y el hecho que podamos coincidir no quiere decir que no podamos competir de tú a tú en las elecciones y ganarlas o perderlas. Esto es la democracia y ese es el ánimo con el cual se redactó esa carta y es el ánimo con el cual vamos a ir a este diálogo”.

El panista no descartó la posibilidad de que posteriormente puedan sostener un encuentro con Andrés Manuel López Obrador. “Yo estoy seguro que habrá apertura por parte del presidente para que podamos eventualmente tener una conversación con él de manera directa y exponerle nuestros puntos de vista al jefe del Estado mexicano”, concluyó.

Información y foto de:https://www.reporteindigo.com/

Compartir