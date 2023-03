Marko Cortés: “García Luna no tiene nada que ver con el PAN” (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. El Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza de oposición en México, se enfrenta a una de sus mayores pruebas en los últimos tiempos. La formación de derecha no ha ganado la Presidencia en más de una década, desde que Felipe Calderón dejó el poder en 2012. Y el legado de ese Gobierno está más cuestionado que nunca. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública y mano derecha del presidente Calderón, fue declarado culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y de mentir a las autoridades estadounidenses el pasado 21 de febrero. El fallo histórico dejó en evidencia, como nunca, la colaboración entre las autoridades mexicanas y el narco. ¿Qué tiene que decir el partido en el ojo del huracán tras lo sucedido en la corte de Brooklyn? El líder panista, Marko Cortés, recibe a EL PAÍS en la sede nacional para insistir en que García Luna “nunca fue militante” y que “no tiene nada que ver con el PAN”. “Fue funcionario de un Gobierno y si hizo algo mal, pues que pague por ello y punto”, zanja el político de 45 años. Cortés evita mencionar quién estaba en el Gobierno. De hecho, en más de media hora de entrevista no llama a Calderón por su nombre. Tampoco se pronuncia de forma tajante sobre si el exmandatario debe rendir cuentas ante la justicia y afirma que no ha hablado con él al respecto.

Sentado en su oficina, pegado a una taza de café que sujeta con fuerza, Cortés contesta prácticamente lo mismo sobre los asuntos más espinosos e intenta llevar la conversación al terreno donde se siente más cómodo: “Vamos a ganar en 2024″. No importa si se trata del caso contra García Luna, de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador o de si se deslindará de forma definitiva de Calderón. El líder del PAN se aferra a cinco palabras: “Vamos a ganar el 24″. Esta es una versión condensada de sus respuestas sobre los temas que han atravesado a la principal formación de derecha del país en las últimas semanas, desde los acercamientos de militantes panistas con el movimiento ultraderechista Vox hasta el futuro de la alianza que encabeza en las próximas elecciones.

Pregunta. ¿Con qué partidos o movimientos de derecha de otros países se identifican Marko Cortés y el PAN?

Respuesta. Nos identificamos, por ejemplo, particularmente en España con el PP [Partido Popular]. Es un partido hermano, un partido aliado. En Europa, otro aliado es la CDU [Unión Demócrata Cristiana, de Alemania]. Coincidimos con muchos partidos en el mundo que tienen que ver con el humanismo político, con que la actuación de la política debe tener como centro el bienestar de la gente. Política pública que no ayuda al desarrollo de la persona no es una política humanista. Y nosotros, por cierto, nos ubicamos como el único partido humanista en México.

En este tramo de la entrevista, Cortés afirma que el Gobierno de López Obrador “tiene el mismo corte dictatorial de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba” y que “el presidente admira las dictaduras”. Preguntado sobre Estados Unidos, Cortés dice: “Hay temas en los que coincidimos con el Partido Republicano y otros con el Partido Demócrata, todo depende de los temas”. El político habla de que defiende la redistribución de la riqueza y una economía de libre mercado. “Eso es en lo que creemos y pensamos”.

P. ¿Qué pasa con los acercamientos que ha tenido el PAN con movimientos de ultraderecha como Vox?

R. El PAN no ha tenido acercamientos con movimientos de ultraderecha.

P. Varias figuras del PAN se han reunido aquí en México, con Vox y sus representantes…

R. De manera individual, pero no el PAN.

P. ¿Y usted qué opina sobre eso?

R. Bueno, no creo en los extremos. Creo que han dañado mucho al mundo. Las posiciones radicales, de un lado o de otro, afectan a nuestro país. Por eso, hoy es un momento en el que debemos de buscar concurrir en el centro, en donde se respete tu libertad, en donde se respete tu forma de pensar y en donde se te ayude a mejorar tu condición de vida.

P. ¿Cómo ha afectado a su partido el fallo contra Garcia Luna?

R. Genaro García Luna fue funcionario de un gobierno y si hizo algo mal, pues que pague por ello y punto. Nosotros estamos a favor de la justicia y de que quien la haya hecho la pague. Ahora, este personaje no fue nunca militante de Acción Nacional.

P. Pero fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, el último presidente panista.

R. Por eso. Si actúa mal, que pague por sus hechos, como deberían de pagar todos. De hecho, es de llamar la atención que el propio exfiscal de Estados Unidos [William Barr] está señalando complicidad del Gobierno de López Obrador. Qué pena que tenga que ser en Estados Unidos en donde se haga justicia ante la falta de actuación o ante la complicidad de las autoridades mexicanas.

P. Mucha gente lo asocia con el partido, a pesar de que no era militante. ¿Cómo pretende el PAN deslindarse de la figura de García Luna?

R. No tiene nada que ver con el PAN.

Cortés reitera que “es penoso que la justicia mexicana no sea lo suficientemente robusta para poder poner a cada quien en su lugar” y asegura que cuando acabe el Gobierno de López Obrador será “en otro país donde los juzguen por su complicidad y su falta de actuación” ante el crimen organizado. El presidente del PAN insiste en que hay indicios claros de que “hay un narcoestado”. Afirma que México se ha convertido “en el país más violento de la historia” y que este sexenio “tiene muchos más muertos” que los anteriores. “Esto demuestra que las cosas van de mal, pero de muy mal, en peor”, agrega.

P. ¿Y qué dice del Gobierno de Calderón todo lo que se reveló en el juicio?

R. Exactamente lo mismo.

P. ¿Podría ahondar en esa respuesta?

R. Pues tal cual, que fue un Gobierno que tuvo muy buenos resultados en materia de salud e infraestructura; que echó a andar programas muy exitosos como el que dio piso firme a las personas más vulnerables, y que echó a andar programas como las estancias infantiles. Todo eso era muy positivo y lo único que ha hecho López Obrador es destruirlo.

P. ¿Pero qué dice de una política como la guerra contra las drogas, por ejemplo?

R. Pues que hubo muchos menos muertos que los que hay en el Gobierno de López Obrador.

P. Pero salieron testimonios alarmantes en el juicio, de la complicidad entre el narco y las autoridades…

R. Sí, todo eso debe de sancionarse y evitarse. Y más cuando tú ves a un presidente que ya burdamente va a darle la mano a la madre de El Chapo o que libera a un delincuente perseguido. Es lo más burdo que hemos visto en política.

P. ¿Ha hablado con el expresidente Calderón al respecto?

R. No.

P. ¿Y con el expresidente Vicente Fox?

R. Sí, permanentemente.

P. ¿Y qué le dice sobre lo sucedido en Nueva York?

R. Nada, hablamos de cómo vamos a ganar en 2024.

P. ¿No hablaron de García Luna?

R. Por supuesto que no. No es tema.

P. Él estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, creada durante esa Administración…

R. No, hablamos de cómo vamos a ganar el 24.

P. ¿No cree que el expresidente Calderón también tendría que rendir cuentas?

R. Él tendrá que hacer la parte que le corresponde.

P. El expresidente Calderón dice que si pasó algo indebido, él no sabía. ¿Usted le cree?

R. Mira, yo lo que te puedo decir es que en México debe haber justicia y debe ser pareja y para todos. Y se debe poner el ejemplo en casa. Lamentablemente, hoy vemos la peor corrupción con el Gobierno de López Obrador.

P. ¿No cree que si el presidente no se entera de tal nivel de corrupción y contubernio con el narcotráfico, es un error del presidente?

R. Imagínate, López Obrador dice que no sabía lo de sus hermanos recibiendo dinero, de los contratos de todos sus familiares, de la red de corrupción de sus colaboradores más cercanos y de sus senadores. Según López Obrador, él no sabe nada.

P. ¿Está tan mal un lado como el otro, no?

R. No. Yo te digo que está pésimo la parte de López Obrador.

P. ¿Cómo está el ambiente entre la militancia y las figuras del partido con este tema? ¿Hubo una reflexión interna?

R. Estamos concentrados en ganar el 24.

P. Hay mucha gente que votó por el PAN en 2000 y 2006 que quizá se siente decepcionada. ¿Qué les diría?

R. Estamos concentrados en ganar el 24, estamos trabajando en eso y el partido está muy bien.

P. Hay mucha gente que no es panista que afirma que el PAN debería, incluso, cambiar de imagen o de siglas después de esto. ¿Qué les contestaría?

R. Que el PAN está concentrado en darle buenos resultados a la gente, en contrastar nuestros buenos gobiernos versus los otros, en defender la Constitución desde la Cámara de Diputados y desde el Senado. Que el PAN está asumiendo la responsabilidad de ser la principal fuerza de oposición en México para construir el cambio en 2024.

P. En resumen, ¿el PAN no tiene nada que ver con García Luna?

R. En resumen, el PAN va a ganar en 2024.

P. ¿No tiene nada que ver con Felipe Calderón?

R. Y en resumen, estamos trabajando para lograrlo.

P. ¿No tiene nada que ver con su último presidente? ¿Se deslinda también de él?

R. No, lo que estamos haciendo es sacar lo mejor de cada uno de nuestros gobiernos. Hablando de todos los logros y éxitos que tuvieron a nivel municipal, estatal y nacional.

P. ¿No cree que sus adversarios utilicen esto contra su candidato?

R. Nosotros tenemos claro que hay un despertar social que estamos viendo y sintiendo. Va a ser una elección de plebiscito. ¿Quieres que este Gobierno destructivo continúe o quieres que cambien las cosas? Y así es cómo lo vamos a lograr. Por eso, el PAN tiene la responsabilidad de sumar lo más posible a los que se digan verdaderamente opositores, a los partidos políticos que no quieran hacerle el juego a Morena, que no quieran distraer o pulverizar el voto opositor.

P. ¿Qué haría el PAN para estos crímenes se juzguen en México y no en otros países?

R. Primero hay que fortalecer las instituciones de justicia y la Fiscalía General de la República para que sus expedientes estén bien hechos, para que sí haya una verdadera integración de carpetas fortalecidas de investigación y se lleven casos muy sólidos ante el Poder Judicial.

P. Ahora, el exfiscal Barr habla de nombrar a los cárteles como grupos terroristas e, incluso, de que se faculte al presidente de Estados Unidos para tomar acciones militares en México. ¿No le parece algo muy grave?

R. Es más grave que el Gobierno de México no esté actuando y esté dejando que los grupos delictivos estén controlando ya la mitad del territorio nacional. Esto dicho por Estados Unidos, por la CIA y la DEA. En México se dejó de combatir al crimen organizado en este sexenio y por ello se están expandiendo los grupos criminales, se está generando violencia y hay zonas en las que de plano ya no se puede transitar o hay autogobiernos del crimen organizado. Eso es más grave porque lastima directamente a las familias mexicanas.

P. ¿Está de acuerdo con que Estados Unidos emprenda acciones militares en México para combatir al narcotrafico?

R. No, lo que exijo es que vivamos en paz y que el Gobierno actúe, pero no lo está haciendo.

P. ¿Qué espera el PAN de la Suprema Corte en el tema de la reforma electoral?

R. Autonomía y que declare inconstitucional lo que claramente es.

P. Y si no es así, ¿qué va a ser el PAN?

R. Lo que esperamos es que la Corte actúe como el garante constitucional de México. Esa es nuestra apuesta. Nosotros no tenemos plan B, nuestro plan es que se declare inconstitucional.

P. ¿Han entablado comunicación con la Suprema Corte y el Instituto Nacional Electoral?

R. Sí, hemos hablado con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral para diversos temas. Con la Corte, no. Porque creemos que deben de ser autónomos, que no deben de estar presionados ni por el Gobierno ni por otro interés. Tenemos que velar por que se haga valer la constitucionalidad. La sociedad está exigiendo eso. Lo vimos con el movimiento social el pasado 26 de febrero. La gente salió por su propio pie aquí en Ciudad de México y en otras 100 ciudades, no a seguir a ningún líder en particular, sino por una causa: cuidar la libertad, la democracia y el INE. La fuerza de la sociedad es la mayor presión. Creemos que los ministros actuarán en consecuencia y harán valer la Constitución.

P. ¿Cuál es el pronóstico del partido y de la alianza para las elecciones en Coahuila y el Estado de México?

R. Consideramos que se ganará en ambos Estados y que la suma de la alianza cambió la situación. Coahuila pasó de estar perdido en las encuestas a ser un Estado ganado. Vamos a ganar con un amplísimo margen. Y el Estado de México pasó de ser un Estado perdido por amplio margen a estar muy competido.

P. ¿Cuánto gana el PAN con el PRI y el PRD como aliados?

R. Bueno, la coalición se retoma para cuidar al INE. La primera razón para hacer la coalición va más allá de lo electoral, para hacer que los votos que tenemos en el Congreso sirvan para cuidar al país. Tenemos que hacer que la coalición sirva ahorita y después, rumbo a 2024.

P. ¿No le resta al PAN tener como aliado a personas como Alito Moreno?

R. Nosotros estamos en la búsqueda de sumar a todas las personas que crean que México debe de cambiar. Nos asumimos como los aglutinadores de las fuerzas de la oposición, todos aquellos que realmente quieran ser opositores son necesarios. Estamos buscando construir para poder ir a ganar en esa pluralidad y en esa diversidad que significa México.

P. ¿A pesar de los escándalos que tenga?

R. Bueno, nosotros estamos buscando sumar a todos los mexicanos que realmente quieran combatir y cambiar las cosas en México.

P. ¿Las elecciones de este año son una prueba de fuego para ver si la coalición se mantendrá en 2024?

R. No realmente. La mira y los esfuerzos están puestos en 2024.

P. ¿Va a ser panista el candidato a la presidencia?

R. No necesariamente. Obviamente, tenemos muy buenas opciones y, de preferencia, quisiéramos que fuera panista, pero antes queremos ganar. Ir con el mejor o la mejor. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar la presidencia de la República.

Información de:EL PAíS

