Mario Vargas Llosa es dado de alta por COVID: ‘Ya está recuperado’, confirma su hijo (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de julio. El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa “ya está recuperado” del COVID que sufrió por segunda vez y que obligó a hospitalizarlo en una clínica de Madrid, donde este viernes recibió el alta médica, según informó su hijo Álvaro en un mensaje en Twitter.

“Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado”, señala el breve mensaje del hijo del premio nobel de Literatura, que agradece la atención de los profesionales del Hospital Ruber Internacional.

También destaca que “innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días”.

“¡Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!”, concluye el texto del hijo del novelista en español, inglés y francés.

Vargas Llosa, de 87 años, ya tuvo que ser hospitalizado en abril de 2022 a causa del COVID-19 en el mismo hospital de Madrid, ciudad en la que reside.

El veterano escritor estuvo en Perú hace algunas semanas atendiendo actividades privadas, ocasión en la que se vio acompañado de sus hijos y su exesposa Patricia Llosa. Sin embargo, reside habitualmente en Madrid, donde pasa largas temporadas.

Hace unas semanas, el abogado peruano y exprimer ministro Pedro Cateriano compartió una fotografía de Vargas Llosa registrando con su firma su afiliación al nuevo partido Libertad Popular, acto que calificó como “un honor”.

Mientras que en mayo pasado, Vargas Llosa expresó su deseo de “pasar largas temporadas en la República Dominicana” y, ante esa decisión, el presidente del país caribeño, Luis Abinader, le pidió que aceptara la ciudadanía.

El galardonado novelista calificó al gobierno de Abinader de “inteligente y sensato” en el contexto de una América Latina que “atraviesa unos momentos muy difíciles.

Vargas Llosa se convirtió en el primer autor de lengua española en ingresar a la Academia de la Lengua de Francia, en febrero pasado, y en su discurso aseguró que “gracias a Francia”, donde empezó a escribir algunas de sus novelas más destacadas, descubrió “otra América Latina”.

Información de: EFE/Vía El Financiero

