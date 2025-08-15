Mario Delgado, titular de la SEP, esconde departamento millonario en Reforma (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en su primera declaración patrimonial del nuevo gobierno de México, ocultó el precio real de su propiedad más reciente.

Se trata de un departamento de 15 millones de pesos, ubicado en el lujoso condominio Reforma 222; sin embargo, en su declaración patrimonial, el titular de la SEP, reportó que le costó sólo 1.5 millones de pesos.

Con este inmueble, Delgado Carrillo suma dos propiedades en el mismo condominio y en el mismo piso, la primera adquirida en 2015 por 4.8 millones de pesos, que de igual manera, en su declaración patrimonial, la registró con un costo menor de 4.3 MDP.

