Mario Delgado se queda en Morena: ‘Prefiero ganar el país que la CDMX’ (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha anunciado este martes que se quedará al frente del partido, pues estará enfocado en anteponer el proyecto de la Cuarta Transformación. Esto pese a que antes había informado sobre su intención de buscar la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Entre competir por la Ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo, porque lograremos que el legado humanista de Andrés Manuel López Obrador en favor de los más humildes trascienda a las siguientes generaciones”, apuntó en un mensaje a medios de comunicación este 26 de septiembre.

Recordó que ya en noviembre de 2011 había participado en una encuesta interna por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, pero esa encuesta la ganó Claudia Sheinbaum, por lo que reconoció su candidatura. Y ahora, apenas hace un mes, Sheinbaum Pardo ganó las encuestas de Morena para ser la virtual candidada presidencial.

“Toda mi participación en la vida pública la he desarrollado en nuestra querida Ciudad de México, siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande: contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional, para que vivamos en un país más libre, más justo, más fraterno, más humano y sin corrupción”.

En su discurso, Delgado insistió que la misión más grande de Morena ahora es concentrarse en la candidatura presidencial rumbo a 2024, de la mano de la aspirante Claudia Sheinbaum.

Mario Delgado aclaró que concluye su periodo frente al partido pasando la elección de 2024.

Hace unas semanas, Delgado se destapó como posible aspirante para ser jefe de Gobierno, y dijo que sí tiene la experiencia suficiente para este cargo.

No obstante, dejó durante varios días en suspenso la decisión de renunciar a la dirigencia de Morena para participar en el proceso interno. Luego de analizarlo, este martes ha decidido mantenerse en su cargo.

Por parte de Morena, varias funcionarias y funcionarios han alzado la mano para contender por la candidatura.

Hasta ahora, la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dejó su cargo y ya se ha registrado para participar como aspirante en el proceso interno de Morena. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad capitalino, renunció el 9 de septiembre y recientemente anunció su intención de participar. También el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha manifestado sus aspiraciones.

