María Elena Ríos denuncia corrupción en poder Judicial de Oaxaca. Presidencia atiende el caso (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. María Elena Ríos, víctima de ataque de ácido en Oaxaca, acudió esta mañana a Palacio Nacional para denunciar la posible liberación de su agresor, el exdiputado Juan Antonio N, por presuntamente ser beneficiario de un amparo que reclasifica su caso de intento de feminicidio a “lesiones2, en un acto de corrupción del Poder Judicial en el estado de Oaxaca.

Malena Ríos explicó que de recibir el amparo para reclasificar su caso por “lesiones”, quien está acusado por feminicidio en grado de tentativa -por ser el autor intelectual del ataque con ácido-, lo liberaría al disminuir el delito y podría enfrentar su proceso en libertad.

La saxofonista, acudió esta mañana a Palacio nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga en su caso por lo que fue atendida en Palacio Nacional por Leticia Ramírez, encargada de Atención Ciudadana de Presidencia.

La saxofonista, María Elena Ríos, sufrió un ataque con ácido en 2018 y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca podría liberar a uno de los agresores, advierte ante la prensa y la misma Presidencia de la república.

La mujer ante la prensa señaló a los magistrados “Arturo Lázaro León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres”, como las personas que van a resolver el amparo en favor de su agresor Juan Antonio N, el ex diputado “para que salga de la cárcel y el proceso se lleve como lesiones y no como tentativa de feminicidio”.

“Es inaudito la corrupción que existe en Oaxaca, que por unos pesos dobleguen y echen a la basura su carrera como magistrados”, reclamó la saxofonista.

Acusó que para otorgar ese amparo se entregaron sobornos a los integrantes del Poder Judicial de Oaxaca, afirmación respaldada por el fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert, ahí presente.

Por segundo día el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que María Elena Ríos sería atendida por la encargada de Atención Ciudadana de Presidencia.

María Elena Ríos además anunció que acudirá al Senado de la republica para exponer su caso.

“En momentos estaré en el @senadomexicano la corrupción no va a ganar ninguna batalla porque me asiste la razón.

JUAN ANTONIO VERA CARRIZAL me quizo matar y el sobornar a los magistrados ARTURO LÁZARO LEÓN DE LA VEGA, ELIZABETH ROXANA LÓPEZ LUNA y ÁNGEL ALEJO TORRES es corrupción”, anunció en sus redes.

Agradeció el trabajo de su abogada pero solicitó el apoyo de la judicatura para impedir esa argucia legal para evadir su responsabilidad.

“Gracias a mi abogada @DianaCristal290 mi proceso es sólido para ganar el juicio y llegar a una sentencia condenatoria pero lamentablemente la corrupción sigue presente. Necesitamos la intervención urgente del

@FGRMexico Alejandro Hertz y del Magistrado Presidente @ArturoZaldivarL

