Marea rosa podría reconstituirse sin PRI y sin Claudio X. tras fracaso electoral (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. La ‘marea rosa’ salió a las calles el 2 de junio, con la misión de darle el triunfo a Xóchitl Gálvez y lo logró… en el distrito 10 de la Miguel Hidalgo, donde la panista venció con 50.2% de los votos a Claudia Sheinbaum, quien obtuvo el 41.4%. Lo mismo pasó solo en otro distrito de la capital, en la alcaldía Benito Juárez. Pero en el resto de la CDMX, ganó la morenista.

El movimiento “rosa” no alcanzó a “empapar” a la mayoría de la sociedad, sino que se concentró en una parte, que logró 16 millones 502 mil 697 votos. Los entusiastas presumen que esta votación es mayor que la que en su momento tuvieron Ricardo Anaya (12 millones 610 mil votos), Josefina Vázquez Mota (12 millones 732 mil votos) y Felipe Calderón (15 millones de votos), pero lo que no dicen es que la votación por los tres partidos -que por primera vez fueron juntos a una elección presidencial- disminuyó en comparación con 2018 y 2021.

Tres ciudadanos que formaron parte de la ‘marea’ apuntan contra los dirigentes del PAN-PRI-PRD y hasta contra Claudio X. González, como corresponsables del fracaso.

“No alcanzó (para el triunfo) por el rechazo que hay a la política tradicional”, reconoció Amado Avendaño, uno de los oradores en las marchas rosas de la CDMX y fundador del Frente Cívico Nacional.

“La gente leyó: estos son los mimos de siempre. El discurso presidencial encontró sentido en la realidad. Cuando califican esta alianza opositora como la oligarquía, la gente que no está tan metida en la política, voltea a ver y le hace sentido. Lo que permeó fue: estos son los mismos de siempre. Esto del PRIAN tuvo una connotación tan negativa, que no importó tanto que las calles se desbordaran con tanto entusiasmo, lo que permeó fue la parte negativa”, reconoció en entrevista para La-Lista.

Además, consideró que hubo candidatos “impresentables” del PAN-PRI-PRD, mientras que se vio mal el hecho de que los tres dirigentes se apuntaran en los primeros lugares de los plurinominales.

Miguel Ángel, mejor conocido en redes como @Macciudadano, quien apoyó la campaña de Xóchitl Gálvez y también fue parte de la ‘marea rosa’, opinó que “el lastre más importante en estas elecciones en términos de percepción fue el PRI”. Y puso de ejemplo que Movimiento Ciudadano obtuvo más votos que el tricolor en esta elección (5.7 millones frente a 6.2 millones).

Sobre el futuro de la alianza PAN-PRI, con la inminente pérdida del registro del PRD, aseguró que no le ve futuro a esta coalición. “Veo más a un PAN con Movimiento Ciudadano, o a un PAN con Frente Cívico, pero va a depender mucho de su nueva dirigencia (de Acción Nacional)”.

Y es que tanto el PRI como el PAN se alistan para cambiar de dirigentes, pero en la prensa ha trascendido la intención de Alejandro Moreno de seguir más tiempo en la dirigencia, pese a los malos resultados del 2 de junio.

“Marko, Alito y Jesús son los culpables, ¿y el cuarto dónde está? También es igual de responsable”, refirió Miguel Ángel sobre el empresario Claudio X. González.

@Macciudadano dijo estar convencido de que Claudio X. González tendría que apartarse de la marea rosa, para que los ciudadanos confíen en que se trata de un movimiento de la sociedad civil.

Foto: Gustavo Sánchez/La-Lista

Desde Yucatán, donde Morena también venció al candidato del PRI-PAN en la elección de gobernador, Claudia Navarro, mejor conocida como @almayucateca, atribuyó a la “ignorancia de los pobladores” el resultado y dijo sentir “una gran lástima” por la arrolladora victoria que obtuvo el partido en el poder el pasado 2 de junio.

Sin embargo, reconoció que en estos momentos están “muy débiles los partidos de oposición”, particularmente por la mala fama que “se han ganado”.

“Morena se ha ganado estar fuerte por las ayudas que da, el hecho de que dé tanto dinero claro que lo fortalece, pero no es bueno ni para el mismo Morena ni para el mismo gobierno”, afirmó en entrevista.

Más que pensar en que la ‘marea rosa’ se reagrupe, lo que ahora espera esta ciudadana es que Claudia Sheinbaum se “independice” de López Obrador e incluso espera que en una señal de reconciliación invite a su equipo a Xóchitl Gálvez, todo con el objetivo de “unificar el país“.

Foto: Campaña Xóchitl Gálvez

“Las marchas son buenas porque llaman la atención y el mundo pone los ojos en ti, pero al final no se traducen en resultados. Aquí es muy difícil, cuando hay un régimen de tanto poder, yo creo que solo un milagro salvaría a México. Tenemos una sociedad a la que se le dijo que participara, que votara por quien quisiera, y faltó el 40%, eso te dice qué país somos“, señaló.

Guadalupe Acosta Naranjo, perredista e integrante del Frente Cívico Nacional, convocó a aterrizar propuestas sobre lo que sigue en un encuentro ciudadano, que se realizará el próximo sábado 6 de julio en un lugar por definir en la Ciudad de México.

“Tenemos que pensar qué es lo que va a seguir en la ruta de nuestro trabajo. Ojalá lleguen con ideas por escrito para que hagamos un gran encuentro de pensamiento, analicemos las distintas posibilidades y tomemos decisiones de qué debemos de hacer”, refirió.

Incluso, planteó recorridos por todo México, con el fin de construir una nueva visión de país, incluso de la minoría. “(Llamo) a visitar todas las entidades, para reencontrarnos y coincidir aquellos que no queremos que se profundice la antidemocracia en este país. A construir un nuevo esfuerzo, una nueva alternativa, que tenga como característica ser una disruptiva, nueva, plenamente ciudadana, y que permita reorganizar nuestra lucha”, propuso Acosta Naranjo.

Mientras que Amado Avendaño descartó que este movimiento se convierta en un partido político y alertó que de dar ese paso la marea rosa cerraría las puertas a la pluralidad y la participación. “Es como la selección nacional, no la puedes convertir en un equipo de primera división, (pues) es un espacio donde cabemos todos”.

“Es probable que dentro de la marea rosa hayan expresiones que quieran convertirse en partidos políticos, pero deben haber esos dos espacios. Si así se consulta con la ciudadanía, esa marea rosa podría tener un brazo para la participación política. Pero marea rosa como partido político no estaría bien porque hay gente que no quiere estar nunca en la política. Debe crearse un brazo de la marea rosa que pudiera convertirse en una fuerza política formal, eso será motivo de consulta, pero la marea rosa como tal no creo que sea prudente. Que no se lleven el nombre ni los colores”, pidió.

Y en ese sentido, @Macciudadano aseguró que la oposición podría volver a probar la “receta del fracaso” si políticos de otros partidos se intentan disfrazar de sociedad civil.

“Yo no estoy a favor de construir un partido desde los mismos errores, es una receta para el fracaso”, señaló.

Avendaño apuntó que una nueva movilización de la “marea rosa” podría darse en septiembre, en el marco de la discusión de la reforma al poder judicial. Y para entonces, ya tendrían definida una posible ruta a seguir como oposición en los siguientes 6 años, ante un segundo gobierno de Morena.

Información y foto de:https://la-lista.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir