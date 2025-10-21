Marchará Organización 23 de Octubre para exigir justicia a 15 años del asesinato de Beto Pazos: Escobar (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. La Organización Social 23 de Octubre anunció que el próximo jueves saldrán nuevamente a las calles para exigir justicia por su máximo dirigente Heriberto Pazos Ortiz a 15 años de su asesinato.
El líder de esta organización (escisión del MULT, luego de la muerte de Beto Pazos), Alejandro Escobar manifestó que este 23 de Octubre saldrán a las calles una vez más, y que no lo hacen por costumbre, sino por convicción y justicia.
“Nos movilizamos porque han pasado 15 años del cobarde asesinato de nuestro dirigente social, Heriberto Pazos Ortiz, y aún no hay justicia”, expresó.
El joven dirigente quien es respaldado por Saúl Pazos Medina, hijo menor del líder extinto, señaló “Salimos para honrar su memoria, para recordar que fue la voz de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las mujeres y hombres olvidados por los gobiernos”.
Indicó que nuevamente saldrán a las calles porque la impunidad continúa, porque las desigualdades persisten, “y porque nuestros pueblos siguen enfrentando marginación y falta de oportunidades”.
Dijo que su movimiento no busca privilegios sino que exigen respeto, justicia y desarrollo para las comunidades del estado en donde tienen presencia.
“Marcharemos con dignidad, con la fuerza de la memoria y con el compromiso de seguir construyendo un Oaxaca más justo, incluyente y solidario”, finalizó.
