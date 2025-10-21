Marchará Organización 23 de Octubre para exigir justicia a 15 años del asesinato de Beto Pazos: Escobar (13:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. La Organización Social 23 de Octubre anunció que el próximo jueves saldrán nuevamente a las calles para exigir justicia por su máximo dirigente Heriberto Pazos Ortiz a 15 años de su asesinato.

El líder de esta organización (escisión del MULT, luego de la muerte de Beto Pazos), Alejandro Escobar manifestó que este 23 de Octubre saldrán a las calles una vez más, y que no lo hacen por costumbre, sino por convicción y justicia.

“Nos movilizamos porque han pasado 15 años del cobarde asesinato de nuestro dirigente social, Heriberto Pazos Ortiz, y aún no hay justicia”, expresó.