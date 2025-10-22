Marchan organizaciones para exigir justicia a 15 años del asesinato de Catarino Torres Pereda (11:15 h)

2025/10/22  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. A 15 años del asesinato del dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) organizaciones sociales marchan para exigir justicia.

Los simpatizantes y seguidores de Torres Pereda salieron en marcha de las oficinas de la Fiscalía de La Experimental hacia el centro de la ciudad para demandar la detención del responsable intelectual del asesinato del líder social, ocurrido el 22 de octubre de 2010 en su oficinas en Tuxtepec.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas por el congestionamiento que ha provocado esta marcha.

