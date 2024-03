Marcha Xóchitl Gálvez “Por un México sin miedo” en Fresnillo, Zacatecas (12:00 h)

Fresnillo, Zacatecas, 1 de marzo. La candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, arrancó su campaña rumbo a la Presidencia de la República con una marcha multitudinaria que partió del Jardín de la Madre a la explanada del Palacio Municipal en Fresnillo, Zacatecas, uno de los municipios más inseguros y violentos del país.

Acompañada de madres buscadoras, médicos, ganaderos, mineros y cientos de ciudadanos que portaron velas y antorchas, la ingeniera se solidarizó con los habitantes de Fresnillo que a diario viven extorsiones del crimen organizado, asaltos, masacres de jóvenes, feminicidios, las mujeres desaparecen, hay narcobloqueos, fugas de reos, asesinatos de funcionarios, de policías y de civiles.

“En Fresnillo, el crimen y el mal gobierno de Morena amenazan la vida, la verdad, la libertad y, por tanto, la prosperidad de esta hermosa tierra y la de su gente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 96 por ciento de la gente de esta ciudad siente miedo”, dijo ante simpatizantes que la acompañaron en su primer acto de campaña.

Ante este panorama, dejó en claro que su estrategia de seguridad será terminar con la política pública errónea de “abrazos y no balazos”, donde los abrazos son para los criminales y los balazos para los ciudadanos.

Para vivir sin miedo, propuso un modelo de seguridad con cabeza, coraje y corazón. “Vamos a rescatar a las Fuerzas Armadas. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles y de los proyectos ‘capricho’ que los distraen de sus tareas”.

Además, buscará contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas del país. “Especialmente iremos sobre aquellas que extorsionan y amenazan en los principales polos económicos del país y las que atacan a la gente en las carreteras. Se les acabó el negocio. Ya no van a vivir del trabajo de los mexicanos”, enfatizó.

Expresó que iniciará una etapa en colaboración con Estados Unidos, donde se realice una colaboración bilateral respetuosa y transparente. “Morena defiende la soberanía de los cárteles. Yo defiendo la soberanía de los mexicanos”, criticó.

También, impulsará apoyos para los Gobiernos Estatales para capacitar, certificar y equipar a sus policías con tecnología que les permita enfrentar a los criminales.

Por último, llamó a sus simpatizantes a no claudicar, no rendirse, no bajar los brazos, no agacharse y no arrodillarse ante la delincuencia, como lo está haciendo el Gobierno Federal.

