Marcha a favor del INE, reflejo de democracia y libertad: Slim (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. Carlos Slim sostuvo que la marcha del pasado domingo, donde miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para defender la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y para rechazar la propuesta de reforma política, es un reflejo de la democracia y libertad que se vive en el país.

-¿Cómo ve usted esta polarización política y la marcha del domingo?, se le cuestionó tras salir de una reunión con el mandatario federal.

“Es la democracia y la libertad que hay, que es muy buena”, respondió tras reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, el presidente de la República anunció que marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo el próximo 27 de noviembre con motivo del cuarto año de su asunción al poder y de paso defender la reforma electoral.

A Slim se le preguntó si acompañaría al jefe del Ejecutivo federal en esta marcha, sin embargo, el empresario se apresuró a negar la acción y achacó su negativa a su edad.

“No, yo, gracias, no, yo no aguanto ya a los 82 años, ya no aguanto”, comentó.

El tabasqueño recibió esta tarde a los integrantes del Círculo de Montevideo, que mañana tendrán un evento en la sede de Grupo Carso.

La 27 Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo el 17 de noviembre y encabezará el encuentro Julio María Sanguinetti, presidente de la Fundación Círculo de Montevideo y de Carlos Slim, quien funge como presidente empresarial de la Fundación Círculo de Montevideo.

Aseguró reposición del salario mínimo

Por otra parte, aseguró que el salario mínimo que recibe un mexicano por una jornada laboral se repondrá de 40 años de rezago al término de 2024.

“Con seguridad, ya en este gobierno (2018-2024) se va a reponer la perdida que tuvo el salario mínimo en esos 40 años”, comentó a su salida del Palacio Nacional, en la capital mexicana, donde sostuvo una reunión con cuatro expresidentes iberoamericanos y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El dueño del conglomerado Grupo Carso recordó que el salario mínimo en México ha recibido aumentos sustanciales desde 2019; aunque consideró que, desde 1982, presentó un rezago, con una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos del 65%.

