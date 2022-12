Marcelo Ebrard se dice listo para participar en encuesta de Morena: “Hoy es el día uno” (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de diciembre. El secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024, Marcelo Ebrard anunció que este sábado 3 de diciembre “es el día uno” para buscar del apoyo ciudadano y ganar la encuesta de Morena.

En el Salón Maya del World Trade Center de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard le tomó protesta a 300 Comités de Apoyo en el país con los cuales informará a los ciudadanos sobre el proyecto de “continuidad con cambio” de la Cuarta Transformación.

“Queremos participar en la encuesta, que conste porque me va a llegar la sanción del INE, que esta encuesta es para una posición interna en Morena porque la elecciones el 24 y las candidaturas el 24. pero primero tenemos que ganar la otra encuesta, que por ahí hay quien dice que ya la tienen, que ya esto, ya lo otro ,todavía no empezamos, no hemos empezado. Hoy empezamos. Hoy es el día uno”, afirmó.

Marcelo Ebrard anunció que visitará los 300 distritos electorales del país en busca del respaldo en la encuesta de Morena en 2023.

“¿Qué sigue? vamos a ir a todos los distritos del país a partir del mes de enero, todos los distritos todos, todos, todos, todos los estados, las 300 cabeceras de los 300 municipios. Necesito que nos organicemos, que tengamos la organización de cada municipio, y están aquí presentes, ya están, ya solo es organizarnos”, explicó Ebrard. Reiteró que en caso de ganar la encuesta de Morena le dará continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación y también se fortalecerá con nuevos cambios. “Tenemos que seguir adelante con un plan, tenemos que ir más allá. Tenemos que redoblar el paso, si ya ganamos algo no dejemos que se pierda. Hagamos lo que sigue, si ya vamos adelante”, indicó. El Heraldo de México

