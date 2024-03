Marcelo dijo tres veces “sí” y al final se rajó: Salvador García Soto (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. La primera vez que Marcelo Ebrard se comprometió con Dante Delgado para ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano fue un día después de que desconociera los resultados de las encuestas de Morena y descalificara el proceso interno que le ganó Claudia Sheinbaum. Según fuentes cercanas el excanciller, el 7 de septiembre de 2023 operadores de MC buscaron por primera vez de manera formal a Marcelo, que en ese momento tenía un pie fuera de la 4T y le ofrecieron que fuera su candidato al 2024, a lo que Ebrard dio el primer “sí”, pidiendo solo tiempo “para agotar las instancias internas de Morena”, pero dialogando ya con los emecistas los términos de su postulación.

Ese tiempo que pidió Marcelo transcurrió entre septiembre y octubre del año pasado, lapso en el que impugnó el proceso morenista ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena argumentando violaciones graves al procedimiento e irregularidades cometidas en el financiamiento por varios de sus contrincantes. Entre el estira y afloja de que no atendían su queja en Morena y sus intentos de denunciar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pasaron casi dos meses, en los que MC seguía esperando pacientemente la renuncia de Ebrard para postularlo a la Presidencia. Pero el 13 de noviembre la comisión morenista emitió su fallo reconociendo solo algunas de las irregularidades denunciadas por el excanciller, sin que eso alterara, dijo, el resultado de las encuestas.

Al día siguiente, Marcelo Ebrard se reunió en privado con Claudia Sheinbaum para pedirle que se reconociera a su grupo “como segunda fuerza o corriente al interior de Morena” y negoció algunas candidaturas para su gente, con lo que él mismo anunció “me quedo en Morena” y dejó colgado, con un palmo de narices a su amigo Dante. Pero la reacción dentro de la 4T ante su recapitulación no fue nada favorable para él, los más radicales lo acusaron de “traidor” y de pretender un reconocimiento que no le correspondía por haber perdido el proceso interno. La misma Sheinbaum lo corrigió públicamente un día después de su encuentro: “No puede ser ni la segunda fuerza ni la tercera fuerza ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza, entonces qué bueno que él (Marcelo) decidió quedarse en Morena, pero (…), cuando se creó Morena, hay unos estatutos que dicen que no puede haber corrientes”, esgrimió.

Pero, de acuerdo a lo que afirman sus excolaboradores cercanos, al mismo tiempo que negociaba con Claudia, Marcelo seguía hablando con Dante Delgado y ya había dado el segundo “Sí” a su candidatura por MC. Solo que ya para entonces, al no tener una definición clara por parte del morenista, Movimiento Ciudadano y su dirigencia habían echado a andar un proceso interno en el que seguían contemplando a Ebrard para que se registrara como uno de sus aspirantes. Samuel García se le adelantó y el 12 de noviembre, el gobernador de Nuevo León acudió a registrarse como precandidato a la Presidencia de la República.

Marcelo dijo entonces a los operadores de Dante que él no estaba dispuesto a competir con Samuel y que pedía ser el candidato único. Los emecistas le mostraron entonces una encuesta ordenada por ellos en la que lo medían directamente con el gobernador de Nuevo León, a quien Ebrard le ganaba por una amplia diferencia. “Regístrate, tú le ganas en cualquier escenario, la candidatura será tuya, solo tienes que cumplir con el formalismo de registrarte”, le decían al excanciller para convencerlo. Pero argumentando que no iba a aventarse “un doble pleito con el presidente, primero por renunciar a Morena y luego por enfrentarse a su candidato en MC (Samuel García)”, el excanciller anunció que se quedaba en Morena y no se iría a ningún partido.

Pasó más de un mes y antes del 17 de diciembre pasado, de acuerdo con las fuentes marcelistas, el excanciller retomó sus negociaciones con Movimiento Ciudadano y su dirigencia. Ya para entonces Samuel García se había bajado de la contienda presidencial, tras el cochinero que el mismo gobernador propició con su petición de licencia y la designación del gobernador sustituto. Marcelo tenía entonces el campo libre para ser candidato presidencial de MC y fue entonces que les dio el tercer “Sí” a Dante y sus operadores que aceptaron prácticamente todas las condiciones que les puso Ebrard: los primeros lugares de las listas plurinominales al Senado y Diputados para su gente, manejar él mismo su campaña y recibir el apoyo de los dos gobernadores emecistas, entre otras condiciones que le concedieron sin chistar en MC para que fuera su candidato.

Se atravesaron entonces las vacaciones decembrinas, pero el acuerdo con Ebrard, según sus cercanos y los propios emecistas, estaba ya sellado, firmado y comprometido. El anuncio de la candidatura presidencial de Marcelo por MC se haría en la primera semana de enero. Tan real fue todo eso que nos revelan las fuentes cercnas al excanciller y tan seguro estaba Dante Delgado que ya tenía a su candidato con el que iba a sacudir la contienda presidencial y a poner en serios aprietos a Morena y a la alianza PRI-PAN-PRD, que el 29 de diciembre publicó en sus redes sociales un primer mensaje que decía: “Espéralo… Próximamente”, junto con una fotografía suya de espaldas con capa y sombrero, cual mago que va a sorprender a todos. Un día después siguió con su misteriosa campaña que despertó toda clase de preguntas y expectativa y junto a un video donde aparecía él mismo ahora de frente decía: “Prepare todo, llegó la hora de traerlo de vuelta”, y lo acompañó con una pregunta: “Nosotros estamos más que puestos para lo que viene, ¿y ustedes?”.

Esos anuncios eran parte de la campaña que había preparado una semana antes Movimiento Ciudadano para hacer el anuncio de Marcelo Ebrard como su candidato presidencial, pero al enterarse de que al final el excanciller se fue de vacaciones en diciembre, saliendo a París con su familia y dejando colgado a MC sin siquiera llamarle a Dante Delgado para decirle que finalmente no iría como su candidato, los emecistas tuvieron que idear de emergencia que se trataba del regreso de Yahui, el chico wixarika que posicionó la canción que identifica al llamado “movimiento naranja”.

A la fecha ni los cercanos a Ebrard ni en MC saben con exactitud cuál fue la causa por la que, habiendo tenido todo lo que pidió, con el camino despejado tras la caída de Samuel y la posibilidad real de haberle disputado la Presidencia de la República a Morena y a su candidata Claudia Sheinbaum, Marcelo se rajó y prefirió plegarse ante López Obrador y ante su abanderada. ¿Lo amenazaron desde Palacio Nacional? ¿Le dio miedo enfrentarse abiertamente al presidente? ¿O de plano le faltó el valor para asumir una decisión y una responsabilidad históricas para la que no tuvo los tamaños ni las agallas?

La respuesta a esa pregunta sólo la sabe el propio personaje, pero si lo que trató de evitar es ser considerado un “traidor” no lo logró; porque así lo ven y lo verán siempre en Morena, sobre todo los radicales y la propia Sheinbaum, y así lo ven también millones de mexicanos que llegaron a creer que tendría el valor de romper y ofrecer una opción distinta en las boletas presidenciales.

NOTAS INDISCRETAS… Mientras en el país asesinaban al candidato número 18, con la ejecución del aspirante del PT en Atoyac de Álvarez, Guerrero, Alfredo González Díaz, al presidente López Obrador, que sigue negando la alarmante violencia política a manos del narcotráfico que asesina a candidatos que no se le someten en todos los partidos, lo que más le molestó no fue que cayera otro aspirante incluso siendo de su propia alianza, sino que el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, se atreviera a recomendar públicamente que se atendiera la violencia que está manchando al proceso electoral mexicano, por ser un riesgo real que debilita las elecciones democráticas. “El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación”. Queda claro, a estas alturas, que la mente conspiratoria del presidente ya no sólo le hace ver adversarios y detractores en todos lados y en cualquiera que exprese la más mínima crítica o cuestionamiento a su gobierno, sino que ahora a su mente complotista se suma su ceguera total para no ver lo que no quiere ver, como son los 18 aspirantes de todas las fuerzas políticas a las que ha asesinado el crimen organizado… A propósito de Guerrero, en Acapulco los eventos deportivos están siendo un motor importante en la reactivación económica y turística del puerto. El fin de semana terminó el Abierto Mexicano de Tenis que tuvo una asistencia de aproximadamente 35 mil personas y tuvo una importante audiencia en la transmisión televisiva que se hizo a varios países. También la semana pasada se realizaron los juegos Clasificatorios Panamericanos de Lucha, que contó con más de 300 asistentes entre atletas, entrenadores, jueces, dirigentes e invitados especiales de 27 países. En este último evento las gestiones del gobierno guerrerense, que encabeza Evelyn Salgado, en coordinación con la Conade y la Federaciones de Medallistas de Luchas Asociadas, y la Internacional United World Wrestling y United World Wrestling Americas, fueron claves para que se pudieran realizar las eliminatorias en el puerto. Y ahora Acapulco se prepara para recibir del 18 al 24 de marzo el GNP Mexico Major Premier Pádel, que recibirá a los jugadores más importantes de este deporte, todo eso es parte del proceso de reconstrucción y levantamiento de Acapulco a tan sólo cuatro meses del devastador huracán Otis. Sin duda con ese tipo de eventos Acapulco está de regreso… En donde no le va tan bien al municipio de Acapulco es en la revisión de sus cuentas públicas. Pues de acuerdo con el informe del Auditor Superior de Guerrero, Marco César París Peralta, Acapulco es el municipio con mayores irregularidades en su cuenta pública del 2022. El funcionario confirmó que a la gestión de la alcaldesa Abelina López le fueron detectados irregularidades por 520 millones de pesos. Mientras que al municipio de Chilpancingo gobernado por la cuestionada Norma Otilia Hernández se le observaron irregularidades por más de 57 millones de pesos… Ante el reto que le lanzó ayer el presidente al empresario Ricardo Salinas Pliego, para que le presentara las pruebas de los saqueos millonarios que se le están haciendo a los programas sociales, especialmente al de los Adultos Mayores, el presidente de Grupo Salinas le contestó ayer al mandatario que “ya le han presentado pruebas de varios actos de corrupción” y mencionó videos, audios, transferencias que ya han sido exhibidas y que no se ha denunciado a nadie, pero le ofreció al presidente que, en cuanto tenga tiempo le grabará un video, sólo le pidió que no lo use de distractor para no atender los problemas más urgentes del país. Lo dicho: el pleito AMLO-Salinas Pliego apenas comienza, y aunque el presidente dice que no se engancha y que lo respeta porque es su amigo, al empresario se le ve desatado y dispuesto a seguir tirándole con todo a su gobierno y sus “gobiernícolas”, como ya lo hizo en casi una hora de la entrevista que le dio al conductor de su noticiero estelar, Javier Alatorre, a quien por cierto felicitamos por sus 30 años al frente del noticiero nocturno de TV Azteca. Un gran logro de Alatorre sin duda… Giran los dados. Cayó Serpiente. Descendemos.

