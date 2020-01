Manuel Casas fortalece su carrera profesional hacia el concertismo con el Galardón Internacional obtenido (16:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 17 de enero. El logro del pianista profesional Manuel Antonio Casas Camarillo, quien obtuvo el segundo premio en el “Golden Classical Music Awards” New York International Music Competition, ha captado la admiración en su natal Huajuapan así como en todo México.

Casas Camarillo compartió que el concurso internacional donde logró ser galardonado está abierto a todas las nacionalidades y edades; y se divide por instrumentos, recibiendo cientos de aplicaciones de músicos que buscan destacar en esa competencia que se realiza en New York, Estados Unidos.

“Cuando me enteré de que había logrado ganar fue una sorpresa para mí, pensé que un premio como este podría llegar en algún momento, pero no que llegaría tan pronto; este reconocimiento internacional me da la certeza de que estoy en el lugar correcto, donde me están preparando para seguir trascendiendo para ser concertista”, citó.

Apuntó que en el ámbito internacional de la música clásica existen diferentes concursos que se efectúan en Rusia o Polonia; y para los pianistas profesionales son el equivalente a las Olimpiadas, con la diferencia que, en el deporte, al ganar un premio se llega a la cúspide de una carrera deportiva.

Añadió que en la música clásica el ganar una de estas competencias representa el comienzo para emprender una carrera internacional.

“El reto más difícil es gustarle al público que pueda asistir a tus conciertos y que muestre interés. Por su puesto que al ganar un premio internacional se abren muchas puertas, en mi caso muchas veces he buscado espacios, pero nadie te presta la atención, espero que esto pueda cambiar ahora”, dijo.

Actualmente Manuel Casas, cursa estudios con la Pianista belga Evelyne Brancart, a quien conoció en el VII Concurso Internacional de Piano “María Clara Cullell” en San José de Costa Rica. “De la Maestra Evelyne he recibido mucho apoyo para mi formación y también fue conexión para ingresar a la Universidad de Indiana, en donde requieren pruebas y exámenes teóricos y prácticos”.

Expuso que su intención al seguir preparándose en la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, es obtener las bases técnicas y musicales que le permitan dedicarse al concertismo.

Respecto a la formación musical de niños y jóvenes, en centros culturales como la Casa de Cultura de esta ciudad, opinó que siempre es necesario tener una guía, ámbito en el cual los padres de familia ocupan un papel fundamental en la formación de sus hijos, dijo.

En este sentido, convocó a los alumnos de Casa de Cultura en Huajuapan, a aprovechar lo que tiene hoy en este centro cultural. “Tienen buenos instrumentos y maestros de piano que se preocupan por realmente ayudar y enseñar de la mejor manera a los niños, cuentan con un auditorio, las redes sociales y otros beneficios”, refirió.

“El camino no es fácil pero ahora están al alcancen más herramientas formativas para aprovechar si es que de manera personal se decide dedicarse a la música o al arte. Yo fui muy afortunado porque en la Casa de Cultura de mi lugar de nacimiento se daba el taller de piano y pude descubrir que era mi pasión a muy temprana edad”.

Rememoró que antes de descubrir su interés por el piano cursó todos los talleres de Casa de Cultura e incluso practicó varias disciplinas deportivas y natación; y finalmente descubrió la música, disciplina en la que actualmente se sigue preparando.

“Mi consejo para los niños es que descubran qué es lo que les apasiona y pongan todo su esfuerzo y corazón en ello, tanto en el arte como en las ciencias”, mencionó.

Agradeció a sus padres, su tía y hermano porque este logró lo obtuvo después de haber terminado un semestre en Indiana. “Mi familia merece todo el reconocimiento porque están haciendo el esfuerzo para que curse mi estancia en el extranjero, les agradezco de corazón por darme esta oportunidad de crecimiento”.

Así mismo reconoció a la maestra Lucina Ramírez, quien lo inició en el piano; así como al maestro Ramón Ríos, quien también fue parte fundamental de su formación musical. “También agradezco a mi maestra Dula en Oaxaca, la maestra Patricia Castillo en Veracruz y al maestro Alberto Cruzprieto, quien es concertista de Bellas Artes y me preparó para la audición en Indiana”.

“Hago un agradecimiento especial a la Presidenta Juanita Cruz y al Ayuntamiento por la confianza que me han tenido al brindarme su apoyo para continuar preparándome”, Puntualizó.

