Manuel Bartlett y Rosario Robles, la diferencia entre pertenecer o no al gabinetazo (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de diciembre. Que la Secretaria de la Función Pública haya exonerado a Manuel Bartlett por haber ocultado una fortuna de 800 millones de pesos consistente en al menos 25 propiedades inmuebles y 12 empresas no debería ser una sorpresa para nadie por al menos cuatro razones.

En primer lugar porque el director de la Comisión Federal de Electricidad recurrió al viejo procedimiento de no declarar ninguna propiedad a su nombre sino de terceros, llámense pareja, hijos o prestanombres. En segundo lugar porque la ley actual NO LO OBLIGA a declarar lo que usufructa.

En tercer lugar porque la Secretaría de la Función Pública adolece desde su creación como Secretaria de la Contraloría de tener titulares designados (as) por el Presidente en turno y que sólo persiguen a sus enemigos políticos, de ninguna manera a sus compañeros de equipo o a su jefe, como cuando Virgilio Andrade, fiel a Enrique Peña Nieto, nunca encontró irregularidades por la Casa Blanca.

Nadie investiga a quien le debe la chamba. Por último y lo más importante, en un país presidencialista en el que no se mueve ni una hoja sin la voluntad del primer mandatario, si no existe la intención presidencial de llevar ante la ley a aquellos notoriamente señalados de corruptos, no se hará nada.

Veamos como la está pasando y como la va a pasar Rosario Robles, quien puede ser responsables o no de lo que se le acusa, pero su desgracia es que no pertenece al círculo del Presidente. El primer mandatario reconoce que Bartlett puede tener conflicto en su pasado pero para él, hoy el titular de la CFE, “está limpio”.¡Que sirvan la barbacoa!…

***

Fueron subidas a redes sociales las imágenes del blindaje artesanal de dos enormes camiones del Cártel Jalisco Nueva Generación, primero mostrando el trabajo dentro de un taller clandestino y después, desfilando retadores por calles de alguna población no identificada, ya pintados en color verde olivo, escoltados por hombres armados a pie, en uniforme militar.

Esas imágenes nos muestran lo vulnerables e indefensos que están los habitantes de esas poblaciones y sus alrededores, la impunidad con que se pasean esos grupos armados a plena luz del día sabedores de que nadie se atreve a ponerles un alto y lo más grave, es que el tema de la inseguridad en el país no tiene para cuándo quedar ni medianamente resuelto y que por el contrario, avanza sin una estrategia que les impida ganar terreno cada vez en más estados.

***

Ahora que el gobierno capitalino dio a conocer sus medidas en busca de reducir la contaminación en la ciudad, destaca la ausencia de atención al abuso en la quema de pólvora en todas sus formas, particularmente en esta época del año en que quedó demostrado que la multa y el arresto previstos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, son solo letra muerta.

***

Con una inversión de 905 millones de dólares, la multinacional mexicana América Móvil concluyó la compra del 100% de la brasileña Nextel y sus subsidiarias. La autoridad antimonopolios de Brasil dió luz verde a la operación que quedará bajo la marca Claro, con la que la mexicana opera en aquel país sudamericano.

Se trata de una buena porque con un negocio así, el ingeniero Carlos Slim seguramente contará con mayores fondos para invertir en los múltiples proyectos que están por desarrollarse en México, con todo lo que ello implica en cuanto a inversión, pago de impuestos y generación de empleos.

POR ENRIQUE MUÑOZ RAMÍREZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

