Manuel Andrade acusa a AMLO de nexos con Cártel de Sinaloa y critica narcocomplicidad (19:00 h)

Tabasco, 19 de agosto. El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, ha lanzado graves acusaciones contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Según Andrade, el gobierno actual tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa, señalando que la corrupción y la narcocomplicidad se han infiltrado en los niveles más altos del poder.

Estas declaraciones fueron realizadas por el exmandatario tabasqueño a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que se refirió a la reciente captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en los Estados Unidos. Andrade sugirió que los hechos relacionados con la detención de estos líderes criminales destapan una trama de complicidad entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el cártel.

Una red de complicidad

Andrade señaló que el día de la captura de ‘El Mayo’, el 25 de julio, se reveló la supuesta relación entre el narcotraficante y Rocha Moya. Ese mismo día también ocurrió el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El exgobernador de Tabasco retomó una carta atribuida a ‘El Mayo’, donde se menciona que se iba a reunir con Rocha y Cuén antes de su detención y el posterior homicidio de Cuén.

“Es evidente que hay una relación del gobernador de Sinaloa con los hijos de ‘El Chapo’. Esta no es una relación reciente, sino que viene desde tiempo atrás”, declaró Andrade, quien sugirió que la complicidad entre el Cártel de Sinaloa y las autoridades locales ha existido durante años.

Nexos cuestionados con el Cártel de Sinaloa

Andrade también criticó a Rocha Moya por viajar con su familia a Estados Unidos justo el día en que se produjo la captura de Zambada y el asesinato de Cuén, calificando esta coincidencia como sospechosa.

“Su coartada de que no estaba presente cuando ocurrieron los hechos no es creíble”, expresó Andrade. A su juicio, las declaraciones de Rocha Moya revelan una complicidad entre el gobierno sinaloense y el cártel, relaciones que según él no son simples rumores, sino hechos documentados que merecen ser investigados a fondo.

El silencio del gobierno federal

El exgobernador no limitó sus críticas a Rocha Moya, sino que también señaló a AMLO de ser parte de esta presunta narcocomplicidad. Andrade acusó al presidente de intentar desmarcarse del Cártel de Sinaloa, pero sin romper el pacto que, según él, tiene con la organización criminal.

“Este gobierno huele a corrupción, huele a narcocomplicidad. No son simples suposiciones; son hechos. El tiempo pondrá las cosas en su lugar y saldrá a la luz toda la verdad”, sentenció el exgobernador.

La defensa del gobierno

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha dado explicaciones claras sobre las circunstancias que llevaron a la detención de Zambada y Guzmán López. Las versiones oficiales son contradictorias: algunos informes indican que Guzmán “secuestró” a Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses, mientras que otros sostienen que ambos narcotraficantes negociaron su entrega voluntaria a Estados Unidos.

El silencio oficial ha sido motivo de preocupación y ha alimentado las teorías de que el gobierno mexicano podría estar implicado en un pacto con el cártel. Andrade señaló que, a pesar de las negativas de AMLO, la relación entre el gobierno y el Cártel de Sinaloa debe investigarse a fondo para aclarar las dudas que han surgido tras la captura de los capos.

Una demanda de justicia

Manuel Andrade exigió que se investiguen a fondo las relaciones entre el gobierno de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa, así como los posibles pactos entre la administración de López Obrador y la organización criminal. Según el exgobernador, la única forma de restaurar la confianza en las instituciones es llevando a cabo una investigación transparente y sin influencias políticas.

Mientras tanto, la situación sigue siendo incierta. Las preguntas sobre la verdadera naturaleza de los vínculos entre el gobierno y el narcotráfico persisten, y muchos esperan que el tiempo revele lo que realmente está sucediendo detrás de escena.

