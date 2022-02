Mansión de Houston: Xóchitl Gálvez denuncia a hijo de AMLO ante la ASF (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. La panista Xóchitl Gálvez presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue el presunto tráfico de influencias de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para ello, la legisladora informó, en conferencia de prensa este miércoles, que solicitó llevar a cabo una auditoría de los contratos celebrados por Pemex entre 2018 y 2021 con la empresa Baker Hughes, en relación a la casa donde habitó José Ramón López Beltrán.

Consideró que es inmoral que familiares del presidente López Obrador ocupen una casa de quien fuera un alto directivo de una empresa con contratos millonarios con la paraestatal.

“Tratan de desviar la atención diciendo que esta empresa tenía muchos años de tener contratos con Pemex, sí, lo que no es normal es que (el hijo del presidente López Obrador viva) en la casa de un alto ejecutivo y pudiera parecer un pago de favores. Le guste o no le gusta el presidente, además de lo inmoral hay un tema de carácter legal, no debemos de quitar el dedo del renglón”, explicó.

“Por eso ayer presenté una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, solicitándole lleve a cabo una auditoría de los contratos celebrados entre Pemex y Baker Hughes entre los años 2018 y 2021, conforme al artículo 59 de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación”, agregó.

La legisladora hidalguense aclaró al titular del Ejecutivo que en las páginas de transparencia de Pemex no aparecen los contratos firmados entre Pemex y Baker Hughes, los cuales sólo aparecen “de manera escueta” en la página nacional de transparencia.

Puso énfasis en la necesidad de que la ASF audite los contratos otorgados a Baker Hughes en esta administración y concretamente determine si hubo conflicto o no de interés en este otorgamiento; si los procedimientos de contratación se apegaron el marco legal; si fue legal la ampliación de un contrato de ellos en más de 160 por ciento de su monto entre 2018 y 2019; y el papel que jugó en esa modificación el geólogo Ulises Hernández, quien ahora dirige el consejo de administración de Deer Park en Texas.

“Nada es casualidad, él era suplente; son contratos que no pasaron por el Consejo de administración y pareciera que de premio lo mandan a Deer Park en Texas”, aseveró.

“Todas esas son las preguntas que hemos hecho de la auditoría y decirles que por más que el presidente intente inventar cajas chinas esta semana nosotros vamos a exigir que haya una rendición de cuentas, porque además de lo inmoral, puede parecer que el hijo del presidente vive en una residencia de este tamaño, si hay vínculos de carácter legal al ser una empresa contratista de Pemex”, finalizó.

El Financiero

