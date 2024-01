Mandatario defiende a sus hijos y a operador de Ayudantía (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de sus hijos y Daniel Asaf Manjarrez, su coordinador de Ayudantía, luego de una serie de reportajes del periodista Carlos Loret de Mola publicados en Latinus, denominados El Clan, en los que los relaciona con un presunto tráfico de influencias para la obtención de contratos en obras públicas.

“Estoy absolutamente seguro de que son honestos, no tengo nada de qué preocuparme y eso da mucha tranquilidad y libertad. Para tener libertad hay que tener autoridad moral”, dijo el Presidente al ser cuestionado sobre el tema.

Sobre Daniel Asaf, el presidente López Obrador aseguró que “claro que anda conmigo para todos lados. Pero a ver, ¿dónde están las pruebas? Que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido. [No hay] nada, [Loret] es un vil calumniador, corrupto”.

De acuerdo con la investigación periodística presentada por Loret de Mola, el “brazo derecho” del presidente Andrés Manuel López Obrador, Daniel Asaf, supuestamente “está involucrado en la repartición de contratos de medicinas y material para el Tren Maya”.

El Ejecutivo reviró: “Este señor [Loret de Mola] es un calumniador, corrupto, está difícil que le llame periodista, que está al servicio de un grupo también de corruptos que se dedicaban a saquear, a robar, y ahora están muy molestos con nosotros”.

El Mandatario federal rechazó los señalamientos vertidos en las investigaciones periodísticas y se lanzó en contra de Loret de Mola.

“Este señor y los patrocinadores, sus socios, creen que somos iguales. Se equivoca.

“Hay cosas que no se pueden ocultar, una de ellas es la riqueza, y más cuando es mal habida, porque el nuevo rico es fantoche, y siempre sus alhajas y sus carros último modelo, sus casas, sus residencias, sus departamentos, como él, pues.

“Entonces, siempre le he dicho: a ver, vamos a cambiar lo que tú tienes y tu familia, y lo que yo tengo y mi familia. Y no me ha dado respuesta”.

El Presidente amagó con volver a dar a conocer las propiedades del periodista en la Ciudad de México: una en Polanco, pero además, dijo, una casa de campo en Valle de Bravo.

El Universal

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir