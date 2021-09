Mañana entra el equinoccio de otoño y el 31 de octubre comenzará el horario de invierno (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Este 22 de septiembre entra el equinoccio de otoño, lo que indica que el horario de verano está por concluir para darle paso al horario de invierno en octubre.

Con el equinoccio de otoño y con el horario de invierno, los días te parecerán más cortos porque tienen menos tiempo de luz natural y, por ende, anochece más temprano.

De manera oficial, en México comenzará el horario de invierno el próximo 31 de octubre de 2021, por lo que el 30 de octubre, antes de dormir, deberás atrasar tu reloj una hora, para que el domingo inicies el día con el nuevo horario.

Las computadoras, relojes inteligentes y smartphones, el horario se actualiza de manera automática, por lo que no es necesario atrasarlos manualmente.

A pesar de que en el horario de invierno entrará el próximo 31 de octubre, en los estados fronterizos no es así, pues éstos tendrán que esperar hasta el primer domingo de noviembre. En tanto, Sonora y Quintana Roo no deberán ajustar su reloj, ya que estos estados no participan.

Hay que recordar que durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León el cambio de horario se implementó por primera vez en México. A partir de allí, el primer domingo de abril se tenía que adelantar una hora el reloj y el último, de octubre, atrasar una hora.

