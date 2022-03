Magistrado propone anular candidatura de Salomón Jara y que Morena registe a una mujer (14:18 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. El magistrado Vargas advirtió que si Morena no cambia su candidatura no se aceptará que participe en la contienda con un hombre.

El magistrado José Luis Vargas presentó un proyecto en el que propone anular la precandidatura de Salomón Jara a la gubernatura de Oaxaca y ordenarle a Morena postular a una mujer, ya sea Susana Harp o Irma Juan Carlos, quienes participaron en el proceso interno; con la advertencia de que, de no hacerlo, no se les permitirá participar en la contienda con un hombre. Contrario al proyecto que presentó el pasado viernes el magistrado Felipe de la Mata Pizaña en el que consideró que los argumentos de Susana Harp no eran suficientes para retirarle el registro como precandidato único de Morena para la gubernatura de Oaxaca, el magistrado José Luis Vargas presentó un proyecto de resolución de la segunda impugnación de Harp en el que plantea darle la razón y ordenar a Morena cumplir con la paridad.

MILENIO obtuvo una copia del proyecto que Vargas Valdez circuló hace unas horas y que llevaron a retrasar la sesión prevista de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para las 12:00 horas, en el que, primero, rechaza una de las impugnaciones de Harp al considerar que es un asunto que ya había impugnado, que ya fue resuelto por la Sala Superior; por lo que concluye que “ya ejerció con anterioridad su derecho a controvertir la sentencia, lo que elimina la posibilidad de que presenten nuevas demandas en contra del mismos acto de autoridad”. En concreto, ante los alegatos de Susana Harp sobre el incumplimiento de Morena en la alternancia de género, el magistrado plantea que el Tribunal Electoral de Oaxaca sí “inobservó las obligaciones convencionales y constitucionales aplicables para garantizar la paridad sustantiva ante la falta de regulación”. Explica que, aunque Morena postuló a tres candidatas mujeres en las seis gubernaturas en disputa, la paridad de 50 por ciento establecida por el Instituto Nacional Electoral era únicamente el piso mínimo y, por el contrario, el partido “obedeció sólo atendiendo a una cuestión numérica, sin considerar aspectos históricos y estructurales prevalecientes en cada entidad federativa”.

Detalla que en el caso de Oaxaca, en la elección previa, ningún partido postuló a una mujer, incluido Morena, que postuló a Salomón Jara Cruz; el mismo al que ahora registró como precandidato único, por lo que concluye que sí se debe ordenar al partido cambiar el género en su candidatura. “Esta Sala Superior considera que es necesario vincular a Morena, partido político donde milita y pretende ser postulada la hoy actora, a que valore los perfiles de las aspirantes que participaron en su proceso interno y que, en plenitud de su derecho de autodeterminación y auto organización, postule a una mujer como candidata a la gubernatura de la entidad”, indica. El proyecto de 41 páginas en poder de MILENIO aclara que “la decisión de quién será esa mujer recaerá directamente en los órganos internos del partido”, por lo que no obliga a que le entregue la candidatura a Susana Harp, sino que abre la posibilidad para Irma Juan Carlos, quien también participó en el proceso interno. Además, advierte que “en el caso de que el partido político vinculado no atienda el mandato dispuesto en la presente determinación, la autoridad electoral negará el registro de candidaturas encabezadas por hombres, atendiendo a que se trata de una medida que tiene como fundamento directo un mandato constitucional y convencional de llevar a cabo comicios en condiciones de igualdad”.

Aunque otros partidos, como Morena, postularon en la pasada elección a un hombre, el magistrado Vargas detalla que no aplica la misma medida para el resto de las fuerzas políticas que tampoco cumplieron con esta alternancia de género, porque Harp busca la candidatura exclusivamente con Morena. “El vincular a los restantes partidos políticos que no formaron parte de la cadena impugnativa se traduciría en una intromisión injustificada e innecesaria a la vida interna de los mismos”, señaló. La Sala Superior tenía programa sesión pública hoy a las 12:00 horas, pero al anexarse este proyecto se defirió para las 18:00 horas, en donde se votarán tanto la propuesta de Vargas como la de De la Mata Pizaña en sentidos contrarios, por lo que el resto de las y los magistrados deberán asumir alguna de las dos posturas para definir si se ordena a Morena que cambie a su candidato por una mujer o avalan que Salomón Jara inicie campaña el próximo 3 de abril.

https://www.milenio.com/politica/tepjf-magistrado-vargas-propone-anular-candidatura-salomon-jara

