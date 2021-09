Magistrado Enrique Pacheco estaba amenazado de muerte (17:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (TJAO), Enrique Pacheco Martínez, dejó una denuncia de hechos, fechada el mismo día de su asesinato, en donde acusa que un exsubprocurador de Oaxaca, su suegro y un sicario, lo habían amenazado de muerte.

De acuerdo a información del periodista Andrés Becerril, del diario Excélsior, minutos antes de salir de su casa y ser asesinado, el pasado 13 de septiembre, el magistrado, revisó una relatoría de hechos, dirigida al fiscal Arturo Peimbert, al Congreso del Estado de Oaxaca y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

En esta denuncia, redactada entre el 9 y 10 de septiembre, dejó constancia con pruebas de los hechos que envolvieron su ejecución.

“El abogado Enrique Pacheco, acusó como autores de las amenazas de muerte al ex subprocurador, Enrique Toro Ferrer, a Aurelio Torres, suegro del magistrado asesinado y líder gremial, y a Jesús Adrián Vázquez Ramírez, supuesto sicario al servicio de Toro Ferrer y quien se hace llamar Adrián Colmenares”.

La nota informativa precisa que en una parte del documento del que Excélsior obtuvo una copia, el magistrado, mencionó una discusión con Aurelio Torres, ocurrida a principios de este mes por la separación conyugal con su hija, Mayra Erika Torres, con quien se casó en los Ángeles, California.

“La semana pasada alegué con él, me expresó que si no le dejaba mi casa, un departamento en la ciudad de México y la mitad de mi salario a su hija, así como una fuerte cantidad de dinero, él, su hija, Toro, en compañía de Juan José Meixueiro, me iban a matar, esto, más que todo, constituye una peligrosa asociación delictuosa que me hace temer por mi vida, y refuerza la creencia que el señor Toro y el señor Meixueiro tienen ya actividades poco decentes y que mi vida corre peligro, porque mi suegro y Toro Ferrer son muy peligrosos”.

Pacheco Martínez pensaba ofrecer una conferencia este 20 de septiembre en donde también denunciaría los chantajes de Toro Ferrer en su contra y que le habían costado 6 millones de pesos, dinero que dijo, le dejó su madre como herencia, sin embargo, ya no llegó a la fecha pues dos sicarios supuestamente disfrazados de “barrenderos” le segaron la vida cuando salía de su domicilio el pasado 13 de septiembre.

Cabe recordar que Toro Ferrer está en prisión preventiva desde el pasado 7 de mayo del 2021, por una pugna por un desalojo en contra del caricaturista del Imparcial, José Bolaños.

Según el documento de Enrique Pacheco, desde la prisión de Etla, Toro Ferrer lo amenazó a través de un teléfono con clave de Guadalajara.

El otro señalamiento que hace, es la supuesta relación de Toro Ferrer, “con el sicario que le hace las chambas”, es un señor que se hace pasar como Adrián Colmenares ó Jesús Adrián Vázquez Ramírez, como en verdad se llama, sujeto ligado a Catem… por las visitas intimidatorias de este señor, me expresaron que si no colaboraba o los quemaba “me van a matar”.

Para presionarlo en sus demandas, cuando lo conoció años atrás, narró que Toro Ferrer argumentaba ser abogado del ex gobernador José Murat Casab y del actual mandatario Alejandro Murat Hinojosa.

En su narración, también denunció que Toro Ferrer y su “sicario” tienen una lista negra y que corrían serio peligro en sus vidas los notarios: Jorge Gómez Merlo, Alejandro José Luna, Arturo David Vázquez, además del caricaturista del Imparcial, José Bolaños.