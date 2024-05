Magisterio y marea rosa: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de mayo. No es casualidad que el magisterio realice protestas previo a las elecciones en México y que ocupe las principales plazas para evitar que la marea rosa inunde algunos zócalos en estados del país y en la capital. Son aliados de la 4T, sus alfiles y seguramente los más agresivos estarán aguardando a los ciudadanos que se manifestarán este domingo 19 de mayo. Ellos tienen precio y sus líderes se saben vender y seguramente en su reunión con el presidente refrendaron su lealtad. En el caso de Oaxaca, la Sección 22 tiene diputados que trabajan día y noche en favor de Morena, y se reportan más que listos para apoyar al mesías en lo que ordene desde su palacio. Al fin y al cabo a la dirigencia le va bien, los demás son solo borregos. Amén de que muchos de los líderes trabajan en el gobierno estatal y también pondrán su granito de arena. Todo fue calculado con anticipación, había que parar a la marea rosa. A los aspiracionistas, a los olvidados, a los fifís, etc. Según Pedro Hernández, uno de los dirigentes de la organización sindical, la CNTE no tiene ninguna filiación política y por ello continuará su plantón en el Zócalo sin ningún ánimo de provocación. Mientras que Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el INE, dijo que hasta el momento los maestros no han expresado nada en contra el movimiento de la “marea rosa”, y en todo caso pueden convivir los 800 mentores que estarán con las 200 mil personas que asistirán en apoyo a Xóchitl Gálvez.

A tres días de llevarse a cabo la “marea rosa”, la movilización convocada por la oposición en las principales ciudades del país, representantes de la coalición de gobierno Morena-PVEM-PT adelantaron su intención de pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) que cambie de color, pues denunció que la oposición pretende sembrar confusión al adjudicarse el rosa, que corresponde al árbitro electoral. Sergio Gutiérrez Luna, (Gutierritos) representante de Morena ante el INE, presentó la solicitud ante lo que consideró “una necedad por parte de la coalición de oposición de utilizar el color oficial” La postura del político veracruzano fue apoyada por Alberto Puente Salas y Arturo Escobar y Vega, los representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la autoridad electoral. ¿Qué se puede esperar del Verde? Aquí en Oaxaca hacen diputados a quien mandó a la chingada a Morena y a la hija de un ex líder priista la hacen pasar por discapacitada.

Este domingo los oaxaqueños caminarán desde la fuente de las 8 Regiones rumbo al parque Juárez, el llano. Miembros de la sociedad civil darán a conocer hoy los pormenores de esta “Marea Rosa Oaxaqueña”.

