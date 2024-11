Magia en el Congreso, aparece voto en tablero, pero diputado morenista estaba ausente (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. De los 241 votos de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados con los que se aprobó el miércoles la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, uno de ellos fue el del diputado Pedro Haces, según mostró el tablero electrónico esa noche y que más tarde publicó la Gaceta Parlamentaria.

Sin embargo, el legislador reconoció ayer que no estuvo presente en la sesión de ese día y no supo explicar cómo fue que se contabilizó su voto.

“Ayer no estuve presente. Y el PAN no es mi papá para andar viendo qué hago y que no hago”, dijo Haces en una entrevista en el Pleno.