Maestros ya pueden reprobar a los alumnos; SEP retoma esquema en estos estados (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. La Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que los profesores ya podrán reprobar a alumnos con bajo desempeño escolar y esto se podrá reflejar en la boleta de calificaciones. Este anuncio se da luego de que durante la emergencia sanitaria por Covid-19 se prohibiera a los profesores del país poner calificación negativa a todos los alumnos del nivel básico.

Las autoridades escolares revelaron que los alumnos de primaria de tercero, cuarto, quinto y sexto año, que no obtengan la calificación mínima de 6.0 al final del ciclo escolar, no cumplan con la mayoría de las asistencias y tampoco obtengan calificación aprobatoria en al menos seis asignaturas del componente curricular p odrán ser reprobados en los siguientes estados del país: Baja California, Coahuila, Michoacán, Tabasco y Zacatecas. La SEP informó que esta decisión se tomó con el objetivo de no generar rezago en los estudiantes.

En tanto, los alumnos que cursen la educación primaria en primer y segundo grado acreditarán el ciclo con el solo hecho de haberlo cursado. Los criterios que estipula la Secretaría de Educación Pública también alcanzan a los alumnos de secundaria, quienes tendrá que cumplir con una calificación mínima de 6.0 y con el el 80% de asistencia para acreditar el año escolar, así como el visto bueno de sus profesores.

“Se acaba de sacar un acuerdo que implica que sí hay una evaluación con calificación de acreditación. Pedimos la flexibilidad suficiente para entender que situaciones que se puedan presentar de qué algunos alumnos no se puedan presentar. Pero sí se ha notificado. El acuerdo salió el 1 de noviembre y ya se mandó a todos los estados”, dio a conocer la titular de la dependencia de educación, Leticia Ramírez en el Senado de la República.

¿Qué estudiantes no serán reprobados?

Esta medida no aplicará para los alumnos y alumnas que cursen primero y segundo año de primaria, lo que quiere decir que obtendrán calificaciones por arriba del seis.

A considerar:

5 estados anunciaron que los alumnos podrán reprobar y tener notas negativas en su boleta de calificaciones a partir de este mes de diciembre.

Tras dos años en que los alumnos de educación básica debían ser aprobados a causa de la pandemia por Covid-19, la SEP regresa a la evaluación que utilizaba antes de la emergencia sanitaria.

