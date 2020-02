Maestros jubilados se pondrán en huelga si el IEEPO no les paga prima de antigüedad (12:04 h)

Sarai Jiménez

Los inconformes, encabezados por el maestro Alfonso Vázquez, indicaron que son 570 jubilados los que forman parte de este grupo que han cobrado lo mínimo de su adeudo.

Recordaron que son casi 700 millones de pesos que si les hubieran pagado a tiempo no habrían incrementado la deuda que ahora tienen con ellos y que el Ieepo se niega a liquidar.

Manifestaron que el próximo 18 de febrero buscarán reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde esperan lograr una respuesta favorable a su demanda, ya que de lo contrario comenzarán su protesta al siguiente día en esta capital.

Por su parte, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informó que para el pago de la prima de antigüedad, los trabajadores jubilados deben cumplir cada una de las etapas del procedimiento legal.

En este caso, dijo, la institución mediante un trato respetuoso ha privilegiado el diálogo y escuchado los planteamientos de todos los integrantes del magisterio, a quienes se les ha dado acompañamiento sobre sus trámites en el marco legal.

De esta forma, la autoridad educativa no está obligada a pagar a los 375 docentes jubilados que no fueron considerados por omisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y por la falta de pericia de sus abogados; quienes no tienen una resolución firme de su caso.

A la fecha, se ha realizado el pago de 22.9 millones de pesos a 862 docentes retirados que acreditaron legalmente su situación con la documentación idónea y cubrieron todos los requisitos legales.

El IEEPO reitera su disposición al acompañamiento de los jubilados en sus procedimientos legales y conforme lo marca la normatividad.