Maestros del Conalep marchan por falta de atención, denuncian apertura de planteles a pesar de Covid-19 (13:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Docentes del Conalep, marcharon alrededor del zócalo y bloquearon el paso entre las calles de Independencia y García Vigil.

El secretario general de docentes del Conalep del Estado de Oaxaca, Marcos Vera, acusó que el representante estatal, Arturo Vasquez, rompió el diálogo el 17 de septiembre, luego de solicitar una mesa de trabajo para ayer martes que al final no se concretó.

Expuso que por la falta de atención para resolver su problemática habían decidido movilizarse en esta capital de los diferentes planteles de la entidad.

Lamentó que su representante estatal no haya aceptado que un porcentaje pequeño de representantes lo acompañara a la reunión que tenían programada.

Indicó que presentan diversos problemas en los planteles, como en el de Salina Cruz, donde está abierto el plantel a los alumnos a pesar de la pandemia por Covid-19.

Señaló que en otras delegaciones los jefes de formación técnica no les han entregado los horarios y los maestros desconocen sus horarios de clase además de que la plataforma para atender a los alumnos no está habilitada lo que significa que todavía no han podido impartir clases.