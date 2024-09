Maestros de Secundarias Técnicas boquean el crucero del ADO (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. Maestros de la Sección XXII del nivel de Secundarias Técnicas bloquean el crucero del ADO para exigir atención de su dirigencia y del Gobierno a sus demandas salariales.

Alfredo Pérez Reyes encargado de la Secundaria Técnica 58 de San Ildefonso Villa Alta, quien lleva en el cargo más de 9 años, manifestó que desde el mes de noviembre pasado se inició un proceso con la entrega de sus documentos a la dirigencia de la Sección 22 y hasta la fecha no hay una respuesta favorable.

Señaló que a dirigencia no le ha respondido sobre el caso de los adeudos, ascensos de todos tipos y en todos los niveles, y en el caso específico de Técnicas ver cómo podemos destrabar esta situación, sin embargo, hasta el día de hoy no hay una respuesta y no es posible que sigamos de la misma manera.

Dijo que mantienen el compromiso con las comunidades, “lo hemos hecho, pero no es posible también que no seamos escuchados en este caso y pues nos vemos en la necesidad de estar aquí”.

Por ello, expresó que en algunas regiones están igualmente accionando, “se encuentran en la Costa, Istmo y la Mixteca, igualmente aquí en Valles Centrales y vamos a continuar porque desgraciadamente no hay ese apoyo, no se escucha el reclamo justo de los compañeros con respecto a los adeudos, y creo que pues sí es momento de tratar de ver hacia nosotros”.

Con respecto a la nivelación salarial nacional que se dio el inicio de año que anunció la presidencia de la República, no aplicó para ellos, ya que este caso de estos maestros que no tienen clave cobran por hora, y en su caso cuenta con 33 horas las cuales el salario que percibe no corresponde al trabajo que realiza ya que su responsabilidad demanda salidas y lo tiene que cubrir con sus propios ingresos.

