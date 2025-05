Maestros de la CNTE ‘enloquecen’ a CDMX: ¿Qué calles bloquearán hoy y cuáles son las vías alternas? (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de mayo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vuelve a tomar las calles, sumando ya 14 días consecutivos de protesta en una movilización que ha puesto en jaque a las autoridades y encendido el debate público.

Con consignas firmes y demandas históricas, los maestros no solo exigen mejoras salariales y laborales, sino que también buscan la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa, medidas que —afirman— han deteriorado sus condiciones de trabajo y vulnerado sus derechos.

Este miércoles 28 de mayo, maestros de la CNTE saldrán nuevamente a las calles con una movilización que se prevé afecte seriamente algunas casetas y aumente la tensión social en la capital.

¿A qué hora inicia la marcha de maestros HOY 28 de mayo?

Según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevé que la marcha de los integrantes de la CNTE inicie este miércoles a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación (Segob) en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, como parte de la jornada de protestas programadas en la capital.

Sin embargo, se espera que a las 10:00 horas de este 28 de mayo los maestros se concentren en la “Torre Caballito”, ubicado en Reforma No. 10, Col. Tabacalera, con el fin de respaldar a la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN).

Gobernación llama al diálogo con la CNTE

La Secretaría de Gobernación convocó a representantes de la CNTE, incluida la CNUN, la Dirección Política Nacional y la Comisión Jurídica de Derechos Humanos, a una mesa de trabajo encabezada por su titular, Rosa Icela Rodríguez.

En esta reunión también participarán el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez; la subsecretaria de Construcción de Paz, Rocío Bárcena, y un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El objetivo de la mesa es abordar los siguientes temas:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Abrogación de la Reforma Educativa de 2019

Incremento salarial del 100 por ciento

¿Qué alternativas viales hay ante la marcha de la CNTE?

Se prevén afectaciones en el Centro de la ciudad, principalmente en las avenidas Reforma, Bucareli, Hidalgo y Guerrero. Como rutas alternas, se recomienda utilizar:

Circuito Interior

Insurgentes

Congreso de la Unión

Eduardo Molina

Viaducto Miguel Alemán

¿Qué dijo la SEP sobre las demandas de la CNTE?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, llamó a los maestros a regresar al diálogo como una forma de avanzar hacia soluciones conjuntas.

Delgado afirmó que hay múltiples caminos para lograr un acuerdo con el magisterio, aunque reconoció que la CNTE mantiene su postura al señalar que aún no se ha ofrecido una respuesta de fondo a sus exigencias.

“Hay una disposición permanente al diálogo y que no haya afectaciones. Si hubiera una negativa al diálogo al no encontrar soluciones, bueno entonces dirías los maestros tienen razón estar en esta confrontación, pero nosotros no queremos que haya confrontación”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

El titular de la SEP indicó que, junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, están dispuestos a reunirse con la CNTE para abordar los temas que son de su interés.

Información y foto de:El Financiero

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir