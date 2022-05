Madres oaxaqueñas sin nada que festejar, con marcha exigen localización de sus familiares desaparecidos (11:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. Familiares de personas desaparecidas de Oaxaca, salieron en marcha del Paseo Juárez, el Llano hacia el Zócalo de esta capital, para demandar a las autoridades federales y estatales dar con el paradero de sus desaparecidos y brindar garantías para que ya no suceda.

La representante del Colectivo Oaxaqueño Buscando a los Nuestros A. C., Abigail Cruz, declaró que en este 10 de mayo ellas no tenían nada que festejar ante la ausencia de sus seres queridos.

Por esta razón, señaló, decidieron tomar las calles, para decirle a la sociedad que les faltan sus hijas y sus hijos, porque el estado tiene la obligación de encontrarlos.

“Oaxaca es un estado olvidado por el fiscal Arturo Peimbert, quien nunca nos atiende y se ha negado a responder a nuestras exigencias”, lamentó.

Entre éstas, demandó el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y de las Unidades de Investigación para que cuenten con todos los insumos que requieren en la búsqueda de los desaparecidos.

Por su parte, la señora Marina Fabián Cruz, quien busca a su hijo desde hace dos años, pidió a todos los oaxaqueños ver su dolor y angustia ante la desaparición de su hijo.

“Queremos saber que les pasó, porque no investigan y nos argumentan que no hay delito que perseguir, en Oaxaca hay muchos desaparecidos de los que nadie sabe que sucedió”.

Insistió que solo buscan que la Fiscalía de Oaxaca atienda sus demandas y casos para que no queden en el olvido

“Mi hijo supuestamente se fue a Estados Unidos según la declaración de su esposa, quien cuatro meses después de su desaparición ya tiene otra pareja, yo tengo dos años sin saber nada de él y las declaraciones de ella a mí no me convencen, nadie me hace caso en mi petición de que a ella la investiguen”, puntualizó.