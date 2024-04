Madres de familia de la primaria Presidente Alemán exigen la salida de una maestra por agresiva (09:30 h

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 29 de abril. Madres de familia de la escuela primaria Presidente Alemán protestan afuera de la institución para exigir la salida de un maestra a quien señalan de agresión a una madre de un menor.

Los inconformes exigen una asamblea general para tratar el asunto en donde la maestra Aejandra Camacho por haber agredido a una madre de familia.

Señalan que la agresión se derivó cuando los padres de familia le dieron las gracias a una instructora de baile que daba clase a los menores para una presentación, porque no estaba cumpliendo el cometido, “resulta que era hija de la maestra y por ello, respondió agrediendo a los padres que exigía su salida”.

Indicaron que hay cámaras de video en la escuela que grabaron la situación, sin embargo, la directora no ha hecho nada al respecto, “por lo que queremos que la maestra salga de esa institución porque no es la primera agresión y no es la única, ha habido otros incidentes de esta naturaleza”.

Liz Juárez, madre agredida por la maestra Alejandra, expresó que al pedir el término del servicio de la instructora porque no estaba cumpliendo con los tiempos, “ponía pretextos para no acudir a dar las clases a los menores, daba unas clases y otras no, entonces al ver esto su madre llegó a agredirnos”.

Manifestaron que no van a cesar sus protestas hasta que la maestra Alejandra no salga de la institución ya que es un peligro para los menores ya que es una persona que no controla sus impulsos.

