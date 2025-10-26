Macabro hallazgo en Juchitán (10:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 26 de octubre. Un macabro hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad la noche de este sábado, luego de que vecinos reportaran un mototaxi envuelto en llamas sobre la calle Che Guevara, en la colonia 25 de Mayo.

Al sofocar el incendio, los elementos policiacos descubrieron en el interior el cuerpo mutilado y calcinado de una persona, cuyo sexo y edad no pudieron determinarse debido al avanzado estado en que fue encontrado.

La unidad de motor, que no contaba con número económico visible ni con registro de sitio de origen, quedó totalmente destruida por el fuego, lo que complica las labores de identificación del vehículo y de la víctima.

Policías municipales, estatales, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer este violento hecho.

