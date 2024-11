LXVI Legislatura trabajará para acompañar a la Primavera Oaxaqueña a implementar programas en favor del pueblo de Oaxaca: Benjamín Viveros (14:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. El líder de la bancada del partido Morena y próximo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, Benjamín Viveros Montalvo, señaló que con una mayoría representada por el pueblo en la Legislatura que está por iniciar trabajarán para acompañar a la Primavera Oaxaqueña encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz.

Tras cumplir con los protocolos del registro acreditación de cada uno de los que van a conformar la 66 legislatura así como también llevando a cabo un curso de capacitación, y talleres que iniciaron a partir del pasado lunes sobre varios temas para ir construyendo la agenda legislativa

“vamos a apoyar bastante pero sobre todo va a ser todo a favor del pueblo que es por el cual llegamos y vamos a asumir con una gran responsabilidad las tareas, los trabajos que se nos está encomendado como representante del pueblo como diputadas y diputados”, expresó durante una conferencia en la explanada del Palacio Legislativo.

Es importante, dijo, tomar estos talleres porque es parte de la formación política, una guía para el desarrollo del trabajo como legisladores de la Cuarta Transformación.

Expresó que trabajarán para empatar el trabajo Legislativo con el Plan de Gobierno que está llevando a cabo el Ejecutivo por parte del gobernador Salomón Jara Cruz.

“tenemos una gran responsabilidad y sabemos el compromiso que tenemos con el pueblo, por eso nos estamos preparando para dar buenos resultados que el pueblo está esperando de las y los diputados que vamos a integrar esta nueva legislatura, la 66 aquí en el Congreso de Oaxaca”, indicó el virtual presidente de la Jucopo.

Por otra parte, manifestó que la semana pasada mandó una carta de separación de su cargo al Consejo Nacional de Morena, para que ya pueda ejercer su trabajo a plenitud como diputado en esta legislatura luego de rendir protesta el próximo 13 de noviembre.

“yo dejo mi cargo como presidente estatal de Morena, de acuerdo a los estatutos que votamos en el último Congreso, en el cual uno de los puntos fue que ningún compañero o compañera pueda ocupar doble función y pues nosotros en nuestra congruencia política, somos jóvenes, nosotros llegamos porque estábamos hartos de la política que se daba en el pasado, desde la semana pasada mandé mi carta de separación del cargo como Presidente de Morena y se va a hacer efecto hasta el día 30 de noviembre cuándo se va a llevar a cabo nuestro consejo estatal cuando se va al designar al o a la nueva dirigente estatal de Morena.

Agradeció la confianza de sus compañeros de elegirlo como su coordinador y en consecuencia ser el Presidente de la Jucopo en la LXVI Legislatura local, trabajo en el cual va a llevar a cabo mediante el diálogo de puertas abiertas “platicando con todas y todos los compañeros, somos amigos, nos conocimos desde hace mucho tiempo y seguimos caminando”, dijo.

Como el Ejecutivo, el Legislativo se regirá bajo la política de austeridad “tenemos que dar el ejemplo aquí en el Legislativo”.

Otro de los trabajos que se han planteado en conjunto con el ejecutivo es en la cuestión de tener una Constitución actualizada a través de un marco legal que consiga dar continuidad a esta transformación que permita en Oaxaca permita implementar todos los programas sociales, los programas de infraestructura que está planteando el gobierno en Oaxaca y que le permita seguir avanzando en un marco de legalidad.

Dijo que la próxima Legislatura la integrarán una mayoría de mujeres en un 70% por lo que seguramente la Mesa Directiva recaerá en una mujer, además de ser la primera legislatura que estará conformada como nunca de representantes de jóvenes, de las minorías y un diputado migrante.

Con respecto al triunfo de Doland Trump como presidente de Estados Unidos y sus declaraciones que afectarán a México cuanto al tema de comercio, de seguridad, de migración en las cuáles Oaxaca no está exenta por el número de migrantes de diversas nacionalidades que atraviesan el estado como un paso obligado en busca del sueño americano, pidió calma, “hay que tener confianza de que no va pasar nada como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, la relación seguramente va a seguir fluyendo muy bien, no hay por qué ahorita caer en alguna crisis, hay que esperar, hay que ver, seguramente va a haber una buena relación como se ha tenido en el pasado”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir