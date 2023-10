Luis Miguel sí pasa la pensión a sus hijos, pero esto hace Aracely Arámbula con el dinero (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. El nombre de Luis Miguel no ha dejado de colarse dentro de las principales tendencias en lo que concierne al mundo del espectáculo, en especial por su icónica gira de conciertos próximos a llegar a México, pero también por detalles de su vida privada como su reciente reconciliación con su primogénita, Michelle Salas, quien en pasados días llegó al altar. Ahora, en medio de la miel sobre hojuelas que dejó este encuentro, fue Aracely Arámbula quien en semanas anteriores arremetió en contra de su ex por no ver por sus dos hijos y no ser un padre responsable.

Fue a mediados de septiembre que Aracely Arámbula acudió al teatro, donde fue abordada por la prensa y ante las novedades que existen sobre su círculo cercano, no dudó en responder firme y tajante a la relación que guarda con Luis Miguel, con quien tuvo un mediático romance en la década de los 2000 y que fruto de este amor nacieron sus dos hijos, Miguel y Daniel.

Luis Miguel sí estaría dando pensión alimenticia a sus hijos

Desde hace años se ha comentado que el intérprete de “La incondicional” se mantiene alejado de los hoy adolescentes y ante la actriz lo confirmó con fuertes declaraciones en las que también confesó que sus hijos saben a la perfección que su padre es un artista, pero que en más de una ocasión “El Sol” ha demostrado que no tiene ningún interés en convivir con sus hijos. Por su parte, la también cantante añadió que ella no tiene ganas en mantener contacto con él porque le cae “muy mal” y dejo ver el que el artista no es un padre responsable, también en la parte económica.

Luego de que en más de una ocasión Aracely Arámbula ha dejado ver la mala relación que tiene con Luis Miguel al señalarlo como un progenitor que no está al pendiente de los hijos que tienen en común, ahora ha llamado la atención que, de acuerdo con información revelada por El Universal, el artista intérprete de canciones como “Suave” o “Cuando calienta el sol” sí estaría dando pensión alimenticia para sus hijos.

¿Qué hace Aracely Arámbula con el dinero de sus hijos?

Esta información habría sido confirmada, presuntamente con lo revelado por fuentes judiciales de la Ciudad de México, quienes habrían asegurado que desde septiembre el cantante consignó ante un juez la pensión para Daniel y Miguel. Sin embargo, el dinero no estaría llegando a los menores debido a que Aracely Arámbula se ha negado a recoger dichos montos que fueron depositados por “El Sol” de acuerdo a lo que establece la ley.

Esto algo que, según lo informado por el medio escrito de circulación nacional, se habría constatado de acuerdo con un documento emitido por la Dirección General del Registro Civil del Gobierno de la Ciudad de México hasta el 19 de septiembre de 2023, en donde Luis Miguel no se encuentra dentro del registro de deudores alimentarios morosos.

Sin embargo, dicha versión ahora ha sido puesta en duda por recientes declaraciones en el programa Ventaneando, donde el periodista Ricardo Manjarrez aseguró que “El Sol” está por comenzar a pagar su pensión, pero que busca negociarla para que sea meno lo que debe pagar.

“Según fuentes cercanas a Aracely, Luis Miguel lo que pretende dar es el 30% y si lo acepta ella, ya luego le da el 70% (…) O sea, empezar a negociar, de ‘ahí te dejo una lanita, en abonos pequeños para pagar’”, aseveró al hablar con su colega Linet Puente.

Momentos después, el periodista habló sobre la cantidad que presuntamente ofreció el cantante: “Ahora, este 30% al parecer, sí lo dio, pero no a Aracely (…) Hay un intermediario que es la autoridad, entonces consigna ese dinero y ya Aracely decide si quiere esa cantidad o lo retira. O sea, puede llegar y decir ‘dejo 20 pesos’ y ya la contraparte los toma o no”, emitieron a forma de aclaración los expertos en información del mundo del espectáculo.

