Luis Miguel confirma que hackearon su Twitter; ‘¿Sí habrá boletos gratis?’, preguntan fans (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Después de deslumbrar a sus fanáticos con el anuncio de su regreso a los escenarios con una gira de conciertos, Luis Miguel sorprendió en Twitter con la promesa de regalar boletos… aunque dos días después reporta que su cuenta fue hackeada.

A través de Instagram, el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ informó este domingo en un breve mensaje que no tiene el control total de su red social: “La cuenta de Twitter ha sido hackeada. La reparación está en progreso”; sin embargo, no dio más detalles sobre desde cuándo inició dicha situación ni desmintió o confirmó su anuncio de boletos gratis.

Su hermano Alejandro Basteri, hijo de Marcela Basteri y Luisito Rey, comentó: “¡Qué falta de integridad y forma de no respetar y desapruebo quien usurpe la identidad de nadie por JODER!”.

Luis Miguel informó sobre un incidente con su red social Twitter. (Foto: Instagram / @lmxlm).

Luis Miguel promete regalar boletos para su gira

El regreso a los escenarios del músico de 52 años había sido motivo de especulaciones, anteriormente lo había asegurado su amigo, el empresario Carlos Bremer, quien en su momento afirmó que ‘El Sol’ regresaría con 200 shows, para los cuales se estaría preparando en España.

Sin embargo, no se han dado más detalles, sobre la fecha de inicio de sus espectáculos ni las ciudades elegidas para presentarse, pero se piensa que no solo contemplará México, sino que también visitaría otros países.

El día 16 de febrero, el músico publicó la imagen de su nuevo tour y no volvió a tener actividad habitual, pues el 24 de febrero publicó tres mensajes atípicos:

“buenas noches los amo a todos”

“Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show”

“ok buenas noches mundo”

Luis Miguel tuvo actividad poco usual en su Twitter el 24 de febrero. (Foto: Captura de pantalla).

Por ello, al dar a conocer que tenía un problema con su Twitter, recibió comentarios de sus seguidores como: “¿oye, pero si nos amas?”, “¿Cómo que no habrá boletos gratis?”, ¿Ya, pero sí habrán boletos gratis, no?”, “Ya decía yo que tanto amor no era de ti”, “Como no sacan fechas, los hackers decidieron tomar cartas en el asunto”.

El Financiero/Foto: Instagram @lmxlm / Twitter @LMXLM

