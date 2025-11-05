Salomón Jara encabeza retorno de 63 familias de Guadalupe Victoria, víctimas de desplazamiento forzado (19:00 h)

San Juan Juquila Mixes, Oax. 4 de noviembre. En un hecho histórico y de justicia, el Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó el retorno de 63 familias a la agencia Guadalupe Victoria del municipio San Juan Juquila Mixes; tras 8 años de desplazamiento forzado interno, como parte de la reconstrucción del tejido social que impulsa la Primavera Oaxaqueña.

El proceso representa un ejemplo nacional en materia de derechos humanos y construcción de paz, en el que los protocolos se llevan a cabo con la participación de víctimas, comunidades involucradas y sus autoridades.

Desde esta demarcación mixe, el Mandatario estatal resaltó que, ante el abandono de administraciones anteriores, su gobierno estableció las condiciones para el diálogo y acercamiento con las comunidades, a fin de lograr acuerdos, sin pérdidas de vidas humanas e impulsar el desarrollo de la población.

“Somos testigos de un acto histórico que hoy se lleva a cabo, el retorno de familias, víctimas del desplazamiento forzado interno ocurrido el 7 de enero de 2017. Estén seguras y seguros que mi administración no abandonará nunca a Guadalupe Victoria”, resaltó ante la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano y representantes de los Poderes del Estado.

En 2017 se vivió el punto más álgido de violencia y abandono institucional, que derivó en el desplazamiento forzado masivo de familias y suspensión de servicios básicos como salud y educación. Con la llegada de la Primavera Oaxaqueña, en marzo de 2023 inició el proceso de diálogo, realizando más de 60 encuentros con autoridades y víctimas, para alcanzar acuerdos como su retorno o reubicación.

Es la primera vez en el estado que un gobierno planea, diseña y pone en marcha un proceso de construcción de paz y retorno asistido, digno y seguro para las familias; además de la apertura para que organismos protectores de derechos humanos como el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) observen de cerca y en territorio las acciones efectuadas.

En su participación, el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López destacó que en este acto de reconciliación, en el que 63 familias de un total de 168 se incorporan, se brindará el acompañamiento del Estado y del Gobierno de Oaxaca para impulsar el progreso y la paz.

“Es el inicio de una nueva etapa, por lo que invito a quienes retornan a trabajar en la reconstrucción, ya que la paz se sostiene cuando los pueblos y gobiernos caminan juntos, cuando el diálogo sustituye al conflicto y la confianza vuelve a echar raíces”, indicó.

El agente municipal de Guadalupe Victoria, Indulgencio Flores y el secretario comunitario, Amado Rodríguez Pérez coincidieron en que esta es una prueba de que los pueblos son escuchados y tomados en cuenta por la Primavera Oaxaqueña.

