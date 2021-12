Lucila Mariscal ingresa de emergencia al hospital (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de diciembre. La popular Lucila Mariscal, mejor conocida por su personaje de Doña Lencha, sufrió una caída en su casa que le provocó fuera internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México.

Elías Cañete, representante de la comediante mexicana, fue el que informó sobre el estado actual de la actriz.

“Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada pero sobre todo mi gran amiga la Sra. Lucila Mariscal!!! Que desde el sábado esta hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar”, informó en su cuenta de Facebook.

La popular actriz podría ser intervenida quirúrgicamente, pero la familia espera el reporte de los médicos.

“Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles hasta hoy que me den resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas”, dijo Elías Cañete.

Los comentarios de la gente no se hicieron esperar en las redes sociales.

“Oramos por su pronta recuperación, le mandamos un cálido abrazo” — Adao Arellano

“Mis oraciones y bendiciones para mi querida Amiga la señora Lucila Mariscal. La quiero mucho”. — Padre José Padilla

Lucila Mariscal, actriz de cine y televisión

Lucila Marina Mariscal Lara es una actriz, compositora, cantante y comediante mexicana con más de 50 años de trayectoria. Ha actuado y dirigido teatro desde el año de 1969. Es reconocida por su personaje Lencha, un ícono de la comedia en México.

