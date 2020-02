Lozoya dispuesto a hundir a su jefe: Víctor Sánchez Baños (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero.

Señales que envía Coello Trejo a FGR

Elementos suficientes para encarcelarlo

Voces de la IP: regular el outsourcing

#Odebrecht #EmilioLozoya #JavierCoello #PEMEX #EPN #PeñaNieto #Corrupción #Entramado #UIF #SantiagoNieto #Outsourcing #Terciarización #Subcontratación #LeyNapito #ParlamentoAbierto #TallentiaMX #CCE #OpinionesEncontradas #Regularización #DefensadelTrabajador #Obreropatronal #GómezUrrutia #Cambios #LópezObrador #Hidalgo #FItchRatings #OmarFayat #Anahuac

Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes.

Napoleón Bonaparte, 1769-1821; emperador de Francia y estratega militar.

Por Víctor Sánchez Baños

El martes por la tarde se filtró la información de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya había sido detenido en Mallorca, España, por agentes de la Guardia Civil, con base en una solicitud de captura girada por la Interpol.

Por la noche no se confirmaba, pero muy temprano se dieron a conocer los detalles. Al ser entrevistado, Javier Coello Trejo, el abogado del funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, envuelto en un soborno de varios millones de dólares de Odebrecht para abrir las puertas de Pemex a obras multimillonarias del corporativo brasileño.

“Él no se mandaba solo”. Y tiene razón, tenía que haber informado cuando menos a su secretario de despacho que dependía, Pedro Joaquín Coldwell, pero deja entrever en sus declaraciones que el mensaje va dirigido el expresidente Peña Nieto.

Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, ya tienen un seguimiento de varias operaciones financieras (en dos casos específicos), sobre la ruta del dinero que presuntamente recibió Lozoya.

De acuerdo a lo dicho por Coello, Lozoya efectivamente recibió sobornos de Odebrecht, que consultó esas operaciones con Peña y que con su parte adquirió varias propiedades en diversas partes del mundo.

¿Se soltarán las cadenas de los sabuesos contra Peña? Todo indica que Lozoya está confeso.

PODEROSOS CABALLEROS: En el desarrollo del Parlamento Abierto sobre subcontratación, realizado en el Senado la mayoría de las voces fueron en favor de regular el outsourcing para evitar abusos de algunas empresas. El director de TallentiaMX, Elías Micha, planteó regular la Tercerización, no eliminarla; preservar la actual Ley Federal del Trabajo; crear el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, y lo más importante, que la inversión nacional y extranjera tenga certidumbre jurídica para generar nuevos y mejores empleos. Para él, México tiene una legislación laboral robusta, por lo que no es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo.

TallentiaMX apoya la propuesta del gobierno del presidente López Obrador, y de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en el sentido de que no es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación: “basta con asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, ya que las leyes son suficientemente robustas para combatir las malas prácticas en materia laboral”. Cumplir la ley, simplemente. Javier Treviño, director de Políticas Públicas del CCE, consideró que la regulación establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo no ha terminado de ser implementada a cabalidad y no debería reformarse algo que aún no ha sido probado y medido. ¿Qué se necesita? Que el gobierno junto con las empresas formales de subcontratación y el sector patronal, colaboren para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente, con algunas precisiones que podrán mejorarla, como la de establecer un registro de empresas de subcontratación. El Instituto Mexicano para la Competitividad pugnó por generar dentro de la Secretaría de Trabajo un registro de empresas de subcontratación, con el fin de resolver los problemas de falta de control y monitoreo en este sector. Además, crear un mecanismo adecuado que valide el cumplimiento de la regulación existente en materia de subcontratación mediante una certificación. *** Fitch Ratings subió la calificación de largo plazo en escala nacional del municipio de San Luis Potosí. Esto como resultado de la evaluación de los gobiernos locales y regionales bajo la nueva “Metodología de Calificación de Gobiernos Locales y Regionales Internacionales”. La calificación de San Luis Potosí, municipio gobernado por Xavier Nava Palacios, considera una razón de repago de la deuda y cobertura del servicio de la misma que da sostenibilidad de pasivos; bajo riesgo. *** Federico Bautista Vite, Presidente del Colegio de Abogado del Estado de Hidalgo, se perfila como una de las figuras priistas que resaltarán en la entidad. Una de sus banderas es la defensa de los intereses de los transportistas, en su calidad de presidente de la Cotram. Un activo tricolor en la entidad que gobierna Omar Fayad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Impulsan en la Anáhuac vinculación empresa-academia a través del Tercer Encuentro Empresarial Anáhuac 2020 en la cual esa institución educativa reconoció el trabajo en conjunto de empresas líderes con las mejores prácticas de vinculación con la academia. Destacan los premios para el Programa de Cátedras Corporativas, modelo de alianzas y vinculación empresa-academia; Empleabilidad para la Comunidad Anáhuac y Programa de Cátedras de Investigación más Innovadora, mismos que fueron entregados por Cipriano Sánchez García, L.C., Rector de la Anáhuac; Enoch Castellanos Férez, Presidente de la CANACINTRA; y Nathan Poplawsky Berry, Presidente de CANACO CDMX, entre otros empresarios.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”, 102.5 FM

mvsnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Compartir