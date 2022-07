Los votos en la ciudad de México están en el metro: Daniel Molina (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de julio. POLITICA, REDES SOCIALES Y MAS. La columna vertebral de la movilidad de la ciudad de México se encuentra en el medio de transporte colectivo metro. Diariamente, dentro de sus trenes se mueven alrededor de cuatro millones de pasajeros; esta cantidad de personas, son cercanas a la mitad de los habitantes de la ciudad.

La popularidad del metro, no solo se basa por su trafico de gente, sino por que es el transporte más antiguo de servicio de transporte continuo, ya con más de cinco décadas en funcionamiento.

Las ventajas de moverse en el metro, son principalmente tres: la primera la velocidad, ya que encontrarse en vías directas sin interrupciones de tráfico ayuda que el transporte sea de alta velocidad para llegar al punto deseado; el segundo, muy claro son los recorridos; por el precio de un boleto, prácticamente puede cruzar la ciudad de extremo a extremo, de oriente a poniente y de norte a sur; y el tercer, sin lugar a dudas el mejor, es el precio, sumamente accesible.

Así, que la eficiencia del servicio del medio de transporte metro, es la calificación para un buen gobierno y quien dirige la ciudad de México.

Desafortunadamente, en la historia reciente del metro, la percepción del capitalino no es la más positiva para este medio de transporte.

En la memoria del habitante de la ciudad de México, aun se encuentra, un incremento de precio del pasaje realizado en una consulta de poca credibilidad. También no podemos dejar de mencionar el incendio en el centro de control en el año 2021 y lo más reciente, en la llamada “línea dorada”, un fatal accidente que cobro varias vidas. Sin embargo, en el día a día también ocurren inundaciones en los tunes, escaleras eléctricas que dejan de funcionar y, no se diga, la falta de trenes ya que la demanda del pasaje cada vez, es más.

Hay que mencionar, que muchos de estos accidentes y percances son por la falta de mantenimiento de muchas administraciones, así que el gobierno actual, toma cartas en el asunto y se mete de lleno en la línea uno, para realizar su examen antes el escrutinio de los ciudadanos.

El cambio de la presidencia en la mesa directiva en el senado.

Ya se empieza a comentar acerca de los cambios en la presidencia de la mesa directiva del senado. Sin lugar a dudas, el trabajo de Olga Sánchez Cordero, ha sido aceptable dirigiendo los trabajos y los debates necesarios para darle cause a las propuestas de las diferentes bancadas. El nivel de la ex ministra y ex secretaria de gobernación, así como la cercanía al ejecutivo, se ha demostrado con el trabajo en conjunto con el líder de su bancada y presidente junta de coordinación política en el senado, Ricardo Monreal.

Así que, los que se comentan para sustituir a doña Olga Sánchez en la mesa directa del senado, por el momento son dos y obviamente de MORENA. Uno de ellos, José Narro senador por zacatecas, intentando dar batalla, frente a Alejandro Armenta, quien ha trabajado de lleno con la ley de Litio, así como un proyecto al gobierno de puebla.

Sin embargo, además de estos dos primeros interesados al cargo, se sumaran otros y veremos quien llegará.

Por: Daniel Molina @DanMSocial

