Los viajes del General Secretario Luis Cresencio Sandoval: MCCI (20:30 h)

Vladimir Covacevik murió en julio de 1997 en Santiago de Chile. No era un hombre mayor. Tenía 53 años. Geólogo de excepción, admirado por sus colegas, hizo aportaciones muy valoradas en el área de la paleontología.

Por alguna desconocida razón, el nombre del científico sudamericano conecta con esta historia: la persona que importa en este texto también se llama Vladimir Covacevik, pero es mexicano, nació en 1979, es militar, tiene el grado de coronel de caballería y sus apellidos son Lara Ornelas.

A diferencia del geólogo chileno, del militar mexicano no existe prácticamente ningún rastro en internet. De hecho, si los medios de comunicación no hubieran tenido acceso a los correos del Ejército hackeados por el grupo Guacamaya, no se sabría nada de él.

Agregado militar y aéreo adjunto en la embajada de México en Italia, del Vladimir Covacevik mexicano se sabe ahora porque le tocó desempeñar un papel clave a la hora de organizar y planear hasta los pequeños detalles de un viaje de descanso para un grupo familiar en junio de 2022.

Su trabajo quedó por escrito en varios correos que intercambió con su superior, el también coronel Sabino Vite Arias, agregado militar en ese país europeo.

En el primero de ellos, enviado el 12 de mayo de 2022, Vladimir le comenta a Sabino: “Te envío información actualizada. En espera de comentarios”. Y le adjunta un documento titulado “Cuadro básico eventos visita”.

El documento es un cuadro en el que se bosqueja un itinerario para un grupo de siete adultos y un menor de edad. El arribo se tiene programado para el martes 21 de junio al aeropuerto de Fiumicino en Roma, en un vuelo de la compañía Air France proveniente de París.