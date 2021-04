Los títeres de Palacio: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. Cumplieron al pie de la letra la instrucción del presidente de la República de votar la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar hasta el 2024.

Traicionaron la Constitución que juraron defender para quedar bien con el solitario de Palacio. Violaron el juramento que hicieron al rendir protesta. Cometieron “perjurio”, como bien lo dijo Porfirio Muñoz Ledo.

El “rebaño” de Morena y sus rémoras –salvo el PES– aprobaron el controvertido transitorio que contraviene el artículo 97 de la Constitución que prohíbe expresamente la reelección inmediata del presidente de Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fueron 262 votos a favor de Morena, el PT y el PVEM, 182 en contra del PAN, PRI, PRD, MC y PES y siete abetenciones.

Se registraron honrosas excepciones en la coalición Juntos Haremos Historia. Siete diputados de Morena se posicionaron en contra. Muñoz Ledo, Lorena Villavicencio, Sergio Mayer, entre otros. Rechazaron el papel de títeres de Palacio.

Mayer, por cierto, utilizó en un tuit frases evangélicas para ilustrar el atropello: “Hoy es un día triste para México. Me duele en el alma. Querida Constitución, perdónalos, no saben lo que hacen.”

***

El ministro Arturo Zaldívar se posicionó por fin sobre este atropello a la Carta Magna, apenas se aprobó en San Lázaro, pero lo hizo a medias:

Ni en su comunicado, ni en las distintas entrevistas que dio –lo escuché con Ciro y con Joaquín– aclaró su futuro.

Este hombre, aliado de la 4T, repitió que ejercerá el cargo de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura por el período para el cual fue electo (termina en 2022) y que estará a la determinación de los ministros respecto del precepto en cuestión.

Si la decisión del pleno es inconstitucional no habrá nada que decir, pero en la eventualidad de que sus compañeros consideren que no es así, en ese momento tomará su decisión, aseguró.

Justificó el silencio que ha guardado con el argumento de que en su carácter de juez constitucional tiene que ser responsable y prudente. “No puedo coayudar a la división del país”, le dijo a López Dóriga.

Son once los ministros que tendrían que debatir sobre la Acción de Inconstitucionalidad que presentarán legisladores de la oposición en contra de la ampliación del mandato. Pero Zaldívar se va a excusar. No le queda de otra. Sería juez y parte.

Sólo 10 votarían . Se requiere una mayoría calificada para bloquear la ampliación del mandato. Tres votos no alcanzan. Tendrían que ser cuatro. En teoría cuenta con Juan Luis Alcántara, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat. El cuarto sería él, pero no puede.

No la tiene fácil.

***

En la maratónica sesión en San Lázaro se produjo un hecho inédito. El gran Porfirio Muñoz Ledo habló una hora con 23 minutos.

En las casi tres décadas que he cubierto el Congreso, no recuerdo a ningún orador haber utilizado tanto tiempo el micrófono como lo hizo Porfirio.

Una parte de su intervención sonó a despedida.

Preguntó a Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena: “¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido? ¿Por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena, gastando cifras multimillonarias?

“El Tribunal me ha dado la razón. Ha llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que supervise gastos multimillonarios de carácter privado en que incurrió mi oponente (Mario Delgado)”.

Ya en plena crítica contra AMLO dijo: “Somos el país en que todo sale de Palacio o todo regresa de Palacio”.

Porfirio no se privó de reprochar el apoyo del presidente al inconstitucional transitorio que puede sentar un pésimo precedente.

“Tal actitud y las consecuencias que tiene para el equilibrio del país, son extremas. Se podría estar cometiendo Perjurio”, puntualizó.

Pero al presidente no le importa. Todavía ayer, después de que los diputados violaran la Constitución, reiteró que con Zaldívar hay posibilidades de que se avance en la Reforma al Poder Judicial.

***

El Banco de México reportó ayer su balance. Malas noticias. No hay remanentes cambiarios que tradicionalmente se transferían al gobierno en el mes de abril. Se cierra el cerco presupuestal a la 4T.

El año pasado AMLO pidió a Banxico que le adelantara esos remanentes que algunos soñadores calculaban en 500 mil millones de pesos. Se pensaba utilizarlos para amortizar la deuda.

Ya no existe Fondo de Estabilización. No tienen recursos de reserva. Los famosos “guardaditos” desaparecieron. El riesgo es que los ingresos del gobierno son cada vez menores y los gastos en programas sociales cada vez mayores.

“No podrán presumir mucho tiempo de finanzas públicas sanas sin mayores impuestos, o sin reconocer que contratarán más deudas”, advirtió un reconocido financiero.

FIN.

