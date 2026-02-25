“Los senadores plurinominales sobran”, señala Cuauhtémoc Cárdenas sobre la reforma electoral (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que cualquier cambio en materia electoral debe construirse mediante un diálogo amplio entre partidos, academia y especialistas, a fin de evitar simulaciones y privilegiar acuerdos que fortalezcan la vida institucional del país.

En cuanto a la representación en el Congreso de la Unión consideró que es conveniente modificar el punto y tender hacia la proporcionalidad directa. “Los senadores plurinominales sobran”, señaló al referirse a la integración actual de esa cámara.

Entrevistado al término de la presentación del libro de su autoría titulado “Por una democracia progresista”, se pronunció por flexibilizar los requisitos para la formación de nuevos partidos políticos en México, al considerar que la participación debe abrirse y no restringirse.

“El acceso a la vida política debe facilitarse”, sostuvo, al plantear que las condiciones actuales para constituir un partido podrían simplificarse a fin de permitir que más ciudadanos se organicen y compitan electoralmente.

Cárdenas puso como ejemplo el modelo del Reino Unido, donde con una cuota accesible y un número reducido de personas es posible registrar una fuerza política.

A su juicio, México podría revisar sus reglas para reducir trabas administrativas y requisitos excesivos.

No obstante, marcó una diferencia clara entre facilitar el registro y otorgar financiamiento público.

Consideró que el acceso a recursos del Estado debería condicionarse a la obtención de un porcentaje mínimo de votos en las urnas. “Si hay un grupo que quiere participar electoralmente aportando sus propios recursos, pues allá ellos, saquen votos o no saquen votos”.

Opinó que el financiamiento público tendría que entregarse solo a aquellas fuerzas que alcancen un umbral determinado de respaldo ciudadano, cuyo porcentaje debería analizarse.

En un contexto de crecimiento de algunas fuerzas políticas y debilitamiento de otras, el ingeniero subrayó que abrir el sistema puede contribuir a dinamizar la competencia y fortalecer la representación democrática.

El ex candidato presidencial fue acompañado en la presentación del libro del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Batiz, y la magistrada Claudia Valle , quienes compartieron la mesa en el contexto de la Feria del Libro del Palacio de Minería.

Información y foto de:La Jornada

