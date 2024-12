Los recortes en salud y la crítica situación en Cardiología: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Alrededor del mediodía del domingo recibí la llamada de uno de mis mejores amigos. Su voz era de preocupación. Uno de sus hijos requiere una operación de corazón en el Instituto Nacional de Cardiología.

Quería comentarme un comunicado que firmó el doctor Jorge Gaspar Hernández, director general del Instituto, que va dirigido a la comunidad institucional.

Le pedí que me lo mandara. Lo hizo. Lo Googlié para ver si estaba publicado. Ya circula en redes sociales. Por su importancia aquí lo reproduzco:

“Durante el 2024, la Administración Pública Federal ha efectuado reducciones al presupuesto y múltiples restricciones a la gestión de contrataciones.

“Eso ha afectado la adquisición de insumos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto: para la atención de pacientes, para un ámbito laboral propicio y para la obra en proceso de construcción.

“El presente comunicado tiene el objetivo de informar a ustedes la crítica situación que atravesamos, para la cual solicito su comprensión y solidaridad con el Instituto en esta fase.”

***

Las cosas no van mejorar. El presupuesto para el sector salud fue duramente castigado para el 2025.

Sumaría 918.4 mil mdp, lo que representaría un recorte de 11.0%, respecto a 2024. La inversión para el sector salud sería equivalente a 2.5% del PIB. Los países de la OCDE gastan en salud tres veces más.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria(CIEP) coincide en que el presupuesto para 2025 no atiende las desigualdades ni las brechas presupuestarias del sector.

“Los gastos comprometidos, las presiones fiscales y la falta de prioridad en el sector salud se reflejan en los recortes propuestos en el paquete económico 2025 para la población sin seguridad social, la cual vería una caída en el gasto por persona de $1,400.

“Esa cantidad contrasta con los aumentos planteados para los derechohabientes del IMSS e ISSSTE.”

“Todos los hospitales e institutos nacionales tendrían recortes, los más grandes en los institutos de pediatría, nutrición y cancerología; las partidas de medicamentos y salud mental se sumarían a las disminuciones”, advierte el CIEP.

El morenista Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en San Lázaro, adelantó que habrá ajustes en el presupuesto 2025 por 15 o 20 mil millones de pesos.

¿Dónde? En el INE, la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral. El objetivo resarcir la educación, la salud, la cultura, el agua, y la agricultura.

***

Canadá se empeña en presentar a México como el patito feo del T-Mec. Ahora fue el mismísimo Justin Trudeau, primer ministro de ese país, el que nos peluseó.

Kristen Hillman, embajadora de Canadá en Estados Unidos, estuvo en esa cena. Le contó a la AP que Trudeau le hizo ver al presidente electo de Estados Unidos que era injusto comparar a su país con México.

“El mensaje de que nuestra frontera es tan vastamente diferente a la frontera mexicana fue comprendido”, precisó Hillman.

Interrogada al respecto, la presidenta Sheibaum señaló:

“No se a que se refiera. No vamos a caer en una provocacion de que país es mejor. Lo que si es que a Mexico se le respeta, y más por nuestros socios comerciales.”

Sheinbaum concedió que las problemáticas de ambos países son distintas. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. México las tiene en muy bajo nivel, aseguró.

En México, sin embargo, no sabemos de que tamaño es el problema. Desde noviembre de 2017 no se han dado a conocer datos sobre una encuesta de adicciones. En 2022-2023 se realizó una, pero no se dieron a conocer los resultados ¿Porqué?

***

Luego de la infamia que AMLO cometió con ella, al acusarla de cobrar ilegalmente en Pemex una pensión de viudez, María Amparo Casar fue reconocida con el Premio García Lorca, que otorga el Grupo Iberoamericano de Editores.

Se la otorgaron no sólo por su trayectoria, sino “por el deber manifestado hacia las labores de defensa y promoción de la libertad de expresión en sus publicaciones”.

En su intervención para agradecer el premio, María Amparo narró lo que le ha tocado ver en sus poco menos de 25 años de construir un sistema democrático, y otros 10 de irlo consolidando:

Se acabó el partido hegemónico, aparecieron los congresos sin mayoría y se despojó al gobierno del control electoral; se independizó el poder judicial, se crearon órganos de contrapeso para limitar al poder ejecutivo, el presupuesto y las políticas públicas comenzaron a ser producto de la negociación.

Se hicieron realidad derechos como el acceso a la información y la libertad de expresión, se crearon mecanismos para hacerlos valer. Se comenzó a hacer normal lo que antes parecía imposible: que el partido en el poder perdiera elecciones.

“Este camino ascendente se detuvo casi de golpe hace seis años No sólo retrocedimos a la era del partido hegemónico. Se inauguró un nuevo régimen que cabe perfectamente en la teoría de la degeneración de los sistemas políticos”, puntualizó.

FIN.

